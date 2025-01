Pronósticos de hoy y mañana: apuesta al fútbol hoy

Nuestra serie de pronósticos de hoy en fútbol te entregará una selección de las mejores predicciones de partidos por jugarse. Analizaremos los mercados con precisión y rigurosidad para encontrar cuáles son los mejores pronósticos deportivos hoy fútbol y los mejores pronósticos de fútbol para mañana.

Pronósticos de fútbol para hoy: Brentford vs. Arsenal – Gana Arsenal con hándicap de -1

Viajamos a Inglaterra para el único partido que se disputará en el calendario de la Premier League este miércoles 1 de enero de 2025 y concretamente iremos hasta Londres, donde el Brentford recibirá al Arsenal en el Gtech Community Stadium. Será un partido donde, si bien los “Gunners” son claros favoritos, no deben confiarse en demasía, ya que el Brentford es uno de los mejores locales de toda la Premier League.

Sin embargo, los pronósticos para hoy indican que el escenario más probable es una victoria del Arsenal. Concretamente, nuestros consejos de apuestas deportivas hoy futbol vaticinan que el Arsenal se quedará con la victoria por hándicap de -1. Si bien el Brentford es un equipo que puede dar la pelea en condición de local, tal como evidencia su registro de G7, E1, P1 en sus nueve choques en casa. Sin embargo, viene de sufrir una derrota en su partido más reciente en esta cancha, por 2-0 ante el Nottingham Forest de Nicolás Domínguez, y su rendimiento viene a la baja.

El gran problema del Brentford de cara a este choque son las lesiones, ya que jugadores como Mark Flekken, Sepp van den Berg, Aaron Hickey, Rico Henry, Ben Mee y Ethan Pinnock están lesionados o no llegarán en las mejores condiciones físicas para este choque. La falta de efectivos en la zona defensiva sin duda que le puede pasar la cuenta a las “Bees” de cara a este partido.

Si a esto se le suma el gran rendimiento del Arsenal en ataque, todo hace pensar que los Gunners ganarán este partido de forma bastante sencilla. La baja de Bukayo Saka es sensible, y no hay jugador en el plantel del Arsenal que pueda reemplazar al atacante de la selección inglesa, pero la fuerza del colectivo debería marcar las diferencias para los dirigidos por Mikel Arteta en este compromiso. El Arsenal ha logrado dos de sus últimos tres triunfos por al menos dos goles de diferencia, y debería mantener esa tendencia en este choque.

Pronósticos de fútbol para mañana

Si bien este partido Brentford vs Arsenal cumple con ser uno de los mejores pronosticos de hoy en el fútbol mundial, esto no es todo. También tenemos pronósticos de fútbol para mañana, donde también se destacan partidos en la Super Copa de Italia, la Premier League de Escocia y la League Two de Inglaterra, que corresponde a la cuarta categoría en la pirámide del fútbol inglés. Con nuestra sección de pronósticos deportivos hoy fútbol y pronosticos de fútbol para mañana, nos aseguraremos que estés 100% conectado con las mejores apuestas en el mundo del fútbol.

