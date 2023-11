Boca Juniors no pudo conquistar la séptima Copa Libertadores. Cayó en la final ante Fluminense en el Maracaná por 2-1. El ‘Xeneize’ sucumbió ante el equipo brasileño y las críticas no tardaron en aparecer contra Jorge Almirón debido al planteo y a algunos cambios. Luego del encuentro, en rueda de prensa, el técnico habló sobre su futuro en el club.

La actuación de Boca, más allá de la entrega, no estuvo a la altura. Si bien algunos futbolistas no tuvieron un buen rendimiento (caso Cavani y Barco, por ejemplo), muchos cuestionaron el planteo de Almirón. Al ‘Xeneize’ le faltó ser más incisivo en ataque y presionar más arriba al rival. No fue el caso.

Por eso, y con los malos resultados conseguidos en el torneo local, empieza a ser mirado de reojo. Su continuidad será puesta en revisión durante los próximos días ante este duro golpe para el mundo Boca. Y en la rueda de prensa posterior a la final de la Libertadores, no quiso meterse de lleno en lo que sucederá a futuro.

Las palabras de Almirón sobre su continuidad en Boca

Cuando fue consultado por una periodista respecto a su continuidad, Jorge Almirón prefirió mantener la cautela. “La verdad no te lo puedo responder ahora. Recién estamos saliendo del partido, no hay mucho para pensar. Es mucho dolor, veremos cómo sigue todo“, dijo.

“Hay que levantarse siempre. Es un club muy grande. Estamos tristes por la ilusión que se generó en la gente y en nosotros. Imaginate que hoy se derrumba un sueño. Esto sigue y el club siempre se tiene que levantar“, agregó. Por el momento, no quiso tomar una decisión prematura, pero las críticas continuarán durante los próximos días.

La explicación de Almirón a la derrota en la final de Libertadores

Almirón también hizo un análisis respecto a la final. Durante los 120 minutos, Boca tuvo ocasiones de gol para romper el partido y llevarse el título, pero al final Fluminense se llevó el trofeo. ¿Cómo lo explicó el entrenador ‘xeneize’?

Para Almirón, Fluminense “no nos llegó prácticamente“. “La jugada que nos desbordan, vino el gol y no mucho más. En el segundo tiempo, el equipo estuvo a la altura, estuvo suelto, era lo que queríamos mostrar de inicio. Esto es fútbol. Se define por detalles y hay muchas jugadas para analizar, pero eso no sirve ahora“, comentó.

Más allá de ello, el entrenador de 52 años aseguró que Fluminense fue justo campeón. “Hizo méritos para ganar entonces no veo porque no reconocer que es un gran equipo“, sentenció.

¿Hasta cuándo tiene contrato Jorge Almirón con Boca?

Jorge Almirón llegó a Boca en abril de este año y firmó contrato por un año con la institución. No obstante, su futuro será puesto en evaluación por la directiva. De acuerdo a lo comentado por algunos periodistas que siguen al club, hay algunos descontentos por cómo se jugó la final.

Su vínculo con Boca tiene una cláusula por la cual, en diciembre de 2023, al haber elecciones presidenciales, el propio entrenador tiene la potestad de decidir si sigue en el cargo o no en caso de que no gane el oficialismo.