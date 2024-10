Desde la salida de Diego Martínez, el sábado 28 de septiembre, se comenzó a nombrar a Fernando Gago como uno de los posibles reemplazantes. También surgieron nombres como los de Guillermo Barros Schelotto y Eduardo Domínguez, pero desde hace días que el de Pintita es el más firme. Según pudo averiguar Bolavip, Gago será el próximo director técnico de Boca, aunque su salida de Chivas de Guadalajara no será sencilla.

Toda esta situación trajo con sí algunas consecuencias lógicas. A los hinchas de Chivas no les gustó nada que su entrenador pueda dejar el club para regresar a Argentina y convertirse en entrenador de Boca. Su repudio lo hicieron saber con silbidos en la previa del clásico contra Atlas, que el equipo de Gago terminó perdiendo por 3 a 2 y generando más bronca en los fanáticos.

¿Qué dijo Gago sobre su posible llegada a Boca?

Pintita fue consultado respecto al interés de Boca y fue tajante: “No me contactó nadie, no sé de donde salió esa información. Yo no tuve contacto con nadie de ningún club. Lo digo acá porque se generó muy fuerte y la verdad es que no ha pasado”.

Además, agregó: “A ver, voy a aclarar para ser sincero. Yo no tuve ninguna oferta, yo no tuve ningún llamado ni gente cercana a mí. No sé de donde salen estas informaciones, nadie se comunicó conmigo. Todo puede pasar en el fútbol, yo vivo el hoy”.

Fernando Gago. (Foto: IMAGO).

Finalmente, concluyó: “No sé por qué se instaló este rumor, pero es parte del fútbol, lo entiendo de esta manera y trato de alejarme de todo lo que es ajeno al día al día. Yo tengo contrato con el club, y no tuve ningún ofrecimiento de nadie”.

Los mejores memes

En las redes sociales se hicieron eco de lo sucedido en estos últimos días en relación a la posible llegada de Gago a Boca, la demora que se está produciendo y las declaraciones del entrenador en las que afirma que todavía no tuvo un contacto formal por parte del Xeneize.