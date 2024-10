En medio de los rumores que lo acercan a Boca para ser el reemplazante de Diego Martínez, Fernando Gago sufrió un duro golpe con el Chivas de Guadalajara, ya que fue goleado en condición de local en el clásico frente a Atlas por x a x en el encuentro correspondiente a la fecha 11 de la Liga MX.

Luego de un desarrollo parejo en el primer tiempo, el elenco visitante logró la apertura del marcador con un tanto polémico, ya que Rivaldo Lozano le cometió falta a Alan Mozo y luego asistió a la llegada goleadora de Jhon Murillo, que solo tuvo que empujar el balón dentro del área chica.

El complemento comenzó peor para Guadalajara, ya que desde el vestuario, al minuto de juego, llegó el segundo tanto para Atlas gracias a un gran remate de media distancia de Ángel Márquez después de una gran jugada colectiva cerca del área rival.

Tan solo seis minutos después, el equipo de Gago, que estaba sin reacción, sufrió un nuevo cachetazo. Luego de que la pelota regrese tras un saque del arquero José Rangel, el balón le quedó a Rivaldo Lozano, que sacó un potente remate cruzado para empezar a definir la goleada.

Pasando el cuarto de hora de la segunda mitad, llegó el descuento que puso en partido al elenco local. El ingresado Ricardo Marín, capturó un rebote dentro del área tras una mala salida de Camilo Vargas, y definió con el arco en soledad para darle vida a su equipo.

Menos de 10 minutos pasaron de este tanto que los dirigidos de Gago volvieron a dar un golpe sobre la mesa para ponerse de lleno en el partido. Tras armar una gran jugada colectiva, Chaves envió un centro al ras del piso para la aparición de Roberto Alvarado en el segundo palo para descontar.

A pesar de los intentos por llegar al empate, con más empuje que fútbol, el equipo comandado Fernando Gago no logró llegar al tan ansiado empate. De esta manera, Chivas bajó al 9no puesto de la tabla de posiciones, mientras que Atlas trepó al 8vo.

Gago habló sobre los rumores que lo acercan a Boca

En la previa del partido de Chivas de Guadalajara contra Atlas correspondiente a la fecha 11 de la Liga MX, el entrenador argentino Fernando Gago, quien es el principal apuntado para convertirse en el nuevo entrenador de Boca, habló con ESPN México y negó contactos con la dirigencia del elenco de la Ribera.

“No me contactó nadie, no sé de donde salió esa información. Yo no tuve contacto con nadie de ningún club. Lo digo acá porque se generó muy fuerte y la verdad es que no ha pasado”, comentó ante la pregunta sobre su continuidad y si se quedaba hasta el final de la temporada.