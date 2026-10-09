Los puntajes de Boca vs. Instituto por el Torneo Clausura: jugador x jugador

Las calificaciones del Xeneize tras el compromiso en el Kempes ante el combinado cordobés.

Álvaro Montero (5): no tuvo nada que hacer en los goles de Instituto, pero tampoco tuvo salvadas que destacar. Volvió al arco de Boca luego del parate internacional, ya que estuvo en la Selección Colombia los últimos 20 días.

Malcom Braida (4): si bien mejoró en el complemento, no tuvo un buen partido. Volvió a la titularidad luego de tres meses y se notó la falta de ritmo, sobre todo en defensa y en el retroceso.

Lautaro Di Lollo (6): los defensores de Insituto le impidieron ganar de arriba en área rival y le ganaron en su propia área en dos ocasiones, las cuales terminaron ambas en gol. Con los pies y por abajo tuvo un partido impecable.

Marco Pellegrino (5): similar a Di Lollo, con altibajos pero con buen desarrollo de juego con los pies para iniciar las jugadas. No logró imponerse sobre Jagger Herrera en la disputa por el puesto de titular.

Lautaro Blanco (7): la figura del partido, una vez más. Fue el capitán del Xeneize y demostró nuevamente estar a la altura. Generó el centro que terminó en el 1 a 1 parcial y asistió a Merentiel en el 2 a 2 que terminó siendo final. En defensa no sufrió y en ataque fue clave.

Carlos Palacios (5): desaprovechó su oportunidad como titular. Reemplazó a Ascacibar en el mediocampo y se lo notó incómodo delante del doble cinco. En el complemento mejoró, ya en un rol mucho más ofensivo. Así y todo, pinta para titular el martes ante Vasco da Gama, uno de sus ex equipos.

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Williams Alarcón (5): errático y poco participativo para jugar de cinco. Los 17 minutos que compartió con Paredes y pudo acomodarse unos metros más adelante, destacó. Ante la lesión del capitán, se asoma como posible titular ante Vasco.

Milton Delgado (5): en un esquema de doble cinco junto a Alarcón, se notó incómodo y sin el despliegue físico habitual como interno. De todas formas, completó buenos pases y se mostró como opción para encabezar los ataques. Fue reemplazado por Paredes.

Leonel Flores (6): jugó su sexto partido en los últimos 14 días entre Boca y la Selección, completando los 90′ esta vez. Ágil y gambeteador como siempre, generando sus propias jugadas e incomodando a la defensa rival, pero pecó de egoísta en algunas acciones en las que pudo haberse asociado en ataque.

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Enner Valencia (7): buenas asociaciones con sus compañeros y se mostró rápido para intentar encabezar contragolpes. Bien a lo 9 de área, se encontró con la pelota tras un error garrafal del arquero rival y la defensa para el 1 a 1 parcial. Salió al inicio del complemento por una lesión en su tobillo, luego de un choque con Mosevich.

Sebastián Villa (6): con aciertos y errores, tuvo espacios y ese es su mejor contexto para rendir. Buen partido por la banda izquierda, generando infracciones importantes y creando situaciones de gol.

INGRESARON

Leandro Paredes (6): así como entró, salió. En sus minutos en cancha, mostró sus condiciones y fue parte del gol que selló el 2 a 2, pero a los 17 minutos que ingresó, sintió una molestia en el isquiotibial y pidió el cambio. Preocupante.

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Miguel Merentiel (7): en la primera que tocó, empató el partido por segunda vez con un sutil toque de zurda ante la salida de Ledesma. Luego, generó varias oportunidades sin el mismo éxito.

Santiago Ascacibar (5): buen ingreso. Gravitó como volante por la zona media y desligó a jugadores como Palacios y Flores del desgaste defensivo.

Ángel Romero (5): otro que entró bien. Se hizo cargo de las pelotas paradas y generó varias situaciones de gol.