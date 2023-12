Marcos Rojo es de los grandes líderes que tiene el plantel de Boca, pero no logró ser fundamental para el equipo a lo largo de todo el 2023, ya que las lesiones lo mantuvieron lejos del campo de juego.

Tras ser expulsado en la semifinal de la CONMEBOL Libertadores ante Palmeiras, muchos hinchas se molestaron con Rojo, ya que dejó al equipo con un futbolista menos y pudo haber complicado todo el panorama. Pero ahora que en el Xeneize piensan en lo que sucederá en 2024, conocieron la medida que tomó el capitán.

Todavía no asumió Diego Martínez, pero ya se supo que la pretemporada tendrá su inicio el próximo martes 2 de enero. Y en ella estará el ex defensor de Manchester United y la Selección Argentina. Como si fuese poco, para mejorar su performance individual, se está entrenando de manera particular, y lo mostró en las redes sociales.

Después de lo que fue su rotura de ligamentos cruzados, una vez que volvió a ponerse la camiseta de Boca, fueron 4 las lesiones que sufrió Marcos Rojo y ahora quiere evitar tener tantas complicaciones físicas. Por esa razón, el zurdo defensor de 33 años quiere llegar en condiciones a los primeros entrenamientos de la mano de Martínez, que asumirá próximamente.

Los números de Marcos Rojo con la camiseta de Boca

Marcos Rojo acumula siete anotaciones al cabo de 75 compromisos de carácter oficial con la camiseta de Boca Juniors.

¿Cuándo finaliza el contrato de Marcos Rojo en Boca?

En la última renovación contractual, los dirigentes de Boca llegaron a un acuerdo con Marcos Rojo para que su estadía perdure hasta diciembre de 2025.