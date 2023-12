"No me gustan las aves de paso": la crítica de Toti Pasman a un DT que suena para Boca

Un coletazo de la suspensión de las elecciones en Boca muy desfavorable para el club es la imposibilidad de definir quién será su nuevo entrenador en 2024. Desde la oposición encabezada por Andrés Ibarra y Mauricio Macri ya se encargaron de asegurar que en el caso de resultar ganadores será Martín Palermo el encargado de asumir el desafío. De parte del oficialismo, Juan Román Riquelme lleva el tema con hermetismo, aunque se asegura que son varios los nombres que todavía están sobre la mesa.

Uno de los apuntados por la actual comisión directiva, que espera renovar la confianza de los socios cuando sea que vaya a tener lugar la votación, es Diego Martínez, a quien ya habían sondeado tras la salida de Hugo Ibarra y por quien podrían volver a la carga ahora, sabiendo que su contrato con Huracán expira en junio de 2024, pero que podría adelantarse esa salida.

Quien fue crítico de esa posible avanzada fue el periodista Toti Pasman, quien en su programa de radio La Red opinó que no sería un buen accionar del DT dejar al club que le dio trabajo antes de cumplir con su contrato. “A mí no me gustan las aves de paso. Hablaría muy mal de Martínez, que cuando estaba en la mala porque lo habían echado de Tigre agarró Huracán, ahora diga ‘me quiero ir a Boca'”, manifestó.

Y agregó: “Huracán le paga un contrato fabuloso. Después los técnicos salen a llorar en todos los programas cuando los echan. Si se va a los tres años, como se ve de Tigre que cumplió un ciclo, está todo bien. Se cumplen los ciclos en el fútbol. Ahora, irte a los cuatro meses, cuando el club quiere que te quedes y tenés contrato, a mí no me gusta. Hablaría mal de Martínez”.

Cabe recordar que tanto Daniel Vega, secretario técnico de Huracán, como su presidente David Garzón, salieron a desmentir este miércoles que Diego Martínez haya presentado su renuncia, así como que se haya contemplado la posibilidad de dejar de tenerlo como entrenador antes de junio de 2024.

Los técnicos que ya sonaron en Boca por parte del oficialismo

A diferencia de lo que sucede con la oposición, que ya salió a decir que Martín Palermo es el entrenador elegido si se imponen en las elecciones, desde el oficialismo guardan mayor silencio al respecto, aunque ya han trascendido varios candidatos. Entre los nombres que sonaron, además de Diego Martínez, destacan Fernando Redondo, Gabriel Milito y Fernando Gago. Además, el periodista Tato Aguilera planteó que habrá un acercamiento con Carlos Bianchi para el caso en que quiera aportar desde algún lugar.

Si no hay elecciones, no hay entrenador

Aunque la situación podría resultar muy perjudicial para Boca en caso de que las elecciones finalmente queden en suspenso hasta marzo del año próximo, una posibilidad que crece con el correr de los días teniendo en cuenta que la única posibilidad para que sucedan este 2023 es que se resuelva el conflicto judicial iniciado por la denuncia de irregularidades en el padrón que hizo la oposición antes del 17 de diciembre. De no ser así, fue el propio Mauricio Macri quien planteó que estaría fuera de los límites legales que el oficialismo escogiera al DT. “Lamentablemente Riquelme llevó al club a una situación sin antecedentes, la última vez fue cuando Boca estaba en la quiebra. Hoy esta Comisión Directiva no tiene autoridad de elegir DT porque cumplió su mandato”, señaló ayer en diálogo con TyC Sports.