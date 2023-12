El clima convulsionado que se vive en Boca a raíz de las elecciones de comisión directiva que continúan en suspenso arrojó un nuevo capítulo a la batalla entre el oficialismo y la oposición luego del fallo de la Cámara Civil que rechazó la recusación sobre la jueza Alejandra Abrevaya. En ese contexto, Mauricio Macri brindó una nueva conferencia de prensa en la que por enésima vez apuntó contra Juan Román Riquelme y compañía.

Un tema central en la campaña de la oposición ha sido siempre la construcción de un nuevo estadio con capacidad para más de 100 mil espectadores y el expresidente Xeneize y de la nación volvió a ponerlo en debate, pero haciendo una comparación con el estadio de River que no cayó bien entre los hinchas de Boca.

“Hemos hecho encuestas y estudios entre los hinchas sobre el concepto del nuevo estadio. Ellos ven lo que pasa con nuestros primos (River). Ven que nos sacan 35 mil personas por partido. Hacen mejoras, tienen menos filtros, menos limitaciones y hay más ingresos para el club”, expresó el ingeniero.

Esas declaraciones no tardaron en generar reacciones de descontento que se volcaron en las redes sociales: “Es Gallina. No hay dudas ya”, escribió en Twitter un hincha de Boca. “Somos Boca, no los primos. Si querían tener chances de ganarle a Román, ahora con esto cero chances. Chauuu”, manifestó otro. “Macri, adornando al enemigo”, se quejó uno más.

Más allá de la nueva comparación, porque ya había comparado la gestión de Riquelme con la de Passarella que derivó en el descenso de River, Macri ahondó en los fundamentos sobre la conveniencia de levantar un nuevo estadio por sobre la remodelación que propone el oficialismo.

“Vamos a explicar, convencer, dar razones… hoy en Boca nadie sabe nada. Los socios no saben qué pasa con los 129 vecinos que están en frente de La Bombonera. Ellos no tienen ninguna propuesta sobre el estadio. La única que escuché con respecto a este tema es que si ganan la elección, va a ir Riquelme a tomar mates con los vecinos de enfrente. Una tomada de mate masiva, chicaneó.

¿Macri quiere elecciones en diciembre?

Pese a ser su agrupación la que interpuso la denuncia por irregularidades en el padrón que derivó en la suspensión de las elecciones el 3 de diciembre y que mantiene un panorama incierto en relación a la posibilidad de que se lleven a cabo este año, tanto Mauricio Macri como Andrés Ibarra han buscado desligarse de la situación y expresando que su deseo es que se pueda votar cuanto antes. “Yo llamo a los hinchas de Boca a que reaccionemos y que vayamos a votar en cuanto la justicia reestablezca el voto, que espero que sea el último domingo que nos queda, el 17″, dijo.

¿Qué pasará con la elección del entrenador?

Así como la oposición ya avisó que Martín Palermo será el director técnico de Boca si ganan las elecciones y el oficialismo trabaja con varios nombres sobre la mesa; no se sabe qué sucederá con esa designación si no se logra votar antes de fin de año, lo que podría retrasar los comicios hasta marzo. En ese sentido, Macri planteó que no debería designarse un nuevo entrenador: “Lamentablemente Riquelme llevó al club a una situación sin antecedentes, la última vez fue cuando Boca estaba en la quiebra. Hoy esta Comisión Directiva no tiene autoridad de elegir DT porque cumplió su mandato”, dijo.