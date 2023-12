Con banderazo histórico, pero sin día definido para votar. Con denuncias por supuestas irregularidades en el padrón de un lado y del otro, con dos propuestas totalmente contrarias para el futuro del club y cambios respecto al panorama judicial: en el Mundo Boca, hoy por hoy, todo está sujeto a lo que pueda suceder en las elecciones en donde el oficialismo encabezado por Juan Román Riquelme y Jorge Amor Ameal y la oposición conformada por Andrés Ibarra y Mauricio Macri buscan quedarse con la presidencia del club de la Ribera para los próximos cuatro años.

Una vez que los comicios se desarrollen y que se defina el rumbo político y estructural de Boca, desde el Xeneize procederán con las cuestiones que sigan en la agenda, en donde el cargo de entrenador y el mercado de pases serán las primeras cuestiones a tener en cuenta para el rearmado deportivo del 2024.

En cuanto al DT, el perfil que busca Riquelme para el Boca que se viene es uno moderno con el que se pueda pensar también a largo plazo. Como candidatos concretos aparecen desde hace semanas los nombres de Gabriel Milito y Fernando Gago, y corriendo más por detrás al estar actualmente en clubes se encuentran Eduardo Domínguez y Diego Martínez. A estos, en los últimos días se sumó Fernando Redondo, con quien Román ya tuvo charlas anteriormente y ahora las habría reflotado para intentar convencerlo de ser el nuevo entrenador de Boca.

Redondo -sin experiencias aún como DT pero con licencia UEFA obtenida para ejercer el cargo- sostiene una cálida relación de camaradería con Riquelme a nivel extradeportivo y a mediados del 2023, antes de concretar el arribo de Jorge Almirón para el banco de suplentes de Boca, Román tuvo contactos con el “Príncipe” y le ofreció el cargo de entrenador del club de la Ribera. Redondo rechazó la propuesta pese a mostrarse interesado en asumir su primera experiencia en el Xeneize, y en Boca decantaron por contratar a Almirón en aquel entonces. Ahora, el nombre del ex volante central de la Selección Argentina y el Real Madrid estaría tomando fuerza en Brandsen 805.

Las chances concretas de que Fernando Redondo sea el DT de Boca

Según informó el periodista Claudio Civiello, la posibilidad de que Fernando Redondo se ponga el saco de DT de Boca toma cada vez más fuerza y podría convertirse en el candidato número uno de Román por encima de Gabriel Milito y Fernando Gago. “En su momento hubo una charla entre las dos partes y se decidió que no era el momento para no exponerlo con la Libertadores en su primera experiencia. Este año, que no está la Libertadores, que la Sudamericana es más laxa en exigencia y tiempos, se puede decir que Redondo a Boca empieza a tomar forma“, soltó Civiello en TyC Sports.

Además, en el medio televisivo aclararon que, mediante allegados al oriundo de Adrogué, destacaron que se está preparando de gran manera para dirigir y que está deseoso de tener su primera oportunidad como entrenador, sobre todo si se trata de un equipo como Boca. Sin embargo, Riquelme no se apresurará en anunciar a su candidato como entrenador, ya que se encuentra enfocado principalmente en que la Justicia Nacional permita que se desarrollen las elecciones en el club. Esta misma metodología la aplicará Román para los refuerzos de cara al 2024, pero aún así algunos nombres ya se han vislumbrado.

Vidal, Banega y los posibles refuerzos de Boca para el 2024

Desde hace semanas se conoció que Arturo Vidal podría arribar a Boca como agente libre debido a que queda con el pase en su poder en diciembre de este año, dejando así de ser futbolista de Athletico Paranaense. Actualmente se encuentra lesionado y tiene para dos semanas más de recuperación; y si bien ya ha hablado del asunto y hasta ha dado guiños para el Xeneize respecto a su posible arribo, en las últimas horas volvió a dialogar en su canal de Twitch y bajó la intensidad de su salida de Paranaense rumbo a Brandsen 805.

“Mi gente, por favor, relájense. Tengo contrato hasta el 30 de diciembre acá. Ahí recién puedo decidir, ahora no. Le tengo mucho respeto a mi equipo, el Athletico Paranaense, me han tratado increíble, he jugado y me lesioné, así que por favor”, soltó Vidal. Luego, se refirió a las críticas que recibió desde Chile debido a que los hinchas de Colo Colo estaban ilusionados con su posible regreso al club que lo formó.

“A fin de año, cuando termine mi contrato con mi equipo, voy a decidir. Ahora son especulaciones, así que paren con eso, andan tirando la mala como siempre. Después, cuando ya decida, van a andar de la mano. Déjense de huevear“, respondió furiosamente el volante de 36 años. Así y todo, desde Boca sentencian que Vidal está cerca de ser refuerzo una vez que quede libre.

Éver Banega es otro que ha coqueteado recientemente con Boca. Con un posteo rememorando su paso por el club apenas debutó en primera división, en donde ganó la Libertadores 2007 con el Xeneize, el volante de 35 años dejó asentado que pretende regresar al club de la Ribera. Tras esto, trascendió que ya hubo charlas entre Boca y Banega para que se dé su arribo tras 15 años fuera de Brandsen 805.

Para ello, el rosarino deberá desvincularse con seis meses de anticipación del Al Shabab de Arabia Saudita y resignar una enorme cantidad de dinero. Solo así, Banega podría llegar a Boca en el próximo mercado de pases. Desde el club le hicieron llegar que quieren contar con él, ahora la pelota la tiene el propio Banega y dependerá de cómo pueda resolver su salida del país árabe.

Al margen de estos dos refuerzos que podrían llegar independientemente del entrenador que asuma en Boca, Riquelme tiene como idea sumar más altas en el mercado de pases que se viene en caso de imponerse en los comicios. Además, habrá una nueva limpieza en el plantel en donde se irán varios futbolistas que actualmente se encuentran en Boca. Salvo las cuestiones de Vidal, Banega y las posibles alternativas para el banco de suplentes, todo lo demás se sabrá luego de las elecciones en Boca, las cuales aún no tienen fecha definida.