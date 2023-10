Pablito Lescano reveló por qué Damas Gratis no tocará en la final de la Libertadores

Por desgracia para Boca, Damas Gratis no tocará para su gente en la final de la CONMEBOL Libertadores. Pese a que el grupo de cumbia era la primera opción para el Xeneize, el propio Pablito Lescano confirmó que no participará del show previo en el Maracaná.

A través de su cuenta de Twitter, el líder de la banda expresó: “Hoy en Ezeiza me cruce con un montón de hinchas viajando a Brasil y todos me preguntaban lo mismo. ‘¿Vas a tocar?’. La organización necesita un grupo que haga Playback y eso no es para mi”.

Hace algunas semanas, cuando había trascendido el interés de contar con el grupo musical, Lescano había advertido en su cuenta de Twitter: “Lo único que digo es que con mi grupo Damas Gratis tocamos en vivo. Si quieren una pista corte playback, que convoquen otro genero musical. Esto es cumbia”. Finalmente, no habrá show para ellos.

Todavía no se confirmó qué banda representará al club de la Ribera en el show previo de la final de la CONMEBOL Libertadores. Si tomamos los que estuvieron en la despedida de Juan Román Riquelme, último evento importante vinculado al Xeneize, tocaron Trueno y Onda Sabanera.

El camino de Boca a la final de la CONMEBOL Libertadores

Fase de grupos

Monagas 0 – Boca Juniors 0

Boca Juniors 2 – Deportivo Pereira 1

Colo Colo 0 – Boca Juniors 2

Deportivo Pereira 1 – Boca Juniors 0

Boca Juniors 1 – Colo Colo 0

Boca Juniors 4 – Monagas 0

Octavos de final

Nacional 0 – Boca Juniors 0

Boca Juniors 2 (4) – Nacional (2)

Cuartos de final

Boca Juniors 0 – Racing Club 0

Racing Club 0 (1) – Boca Juniors 0 (4)

Semifinales

Boca Juniors 0 – Palmeiras 0

Palmeiras 1 (2) – Boca Juniors (4)

El camino de Fluminense a la final de la CONMEBOL Libertadores

Fase de grupos

Sporting Cristal 1 – Fluminense 3

Fluminense 1 – The Strongest 0

Fluminense 5 – River 1

The Strongest 1 – Fluminense 0

River 2 – Fluminense 0

Fluminense 1 – Sporting Cristal 1

Octavos de final

Argentinos Jrs. 1 – Fluminense 1

Fluminense 2 – Argentinos Jrs. 0

Cuartos de final

Fluminense 2 – Olimpia 0

Olimpia 1 – Fluminense 3

Semifinales

Fluminense 2 – Internacional 2

Internacional 1 – Fluminense 2