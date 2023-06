La jornada que se vivió el domingo 25 de junio en La Bombonera fue inolvidable por donde se la mire. Juan Román Riquelme finalmente organizó su partido despedida, a más de ocho años de su último encuentro como profesional en Argentinos Juniors, y recibió tanto el cariño de las 50 mil personas que reventaron el Alberto J. Armando como sus invitados de lujo, entre ellos Lionel Messi y Carlos Bianchi.

En su discurso final, el cual emocionó a televidentes y espectadores, tuvo su pico en la histórica mención que Román le hizo a Diego Armando Maradona. De hecho, JR10 se quitó su camiseta y se puso una de Boca con el apellido de Pelusa en la espalda. “Mi ídolo de chico”, expresó el actual vicepresidente del Xeneize para referirse a Diego a casi tres años de su fallecimiento.

No obstante, no faltaron aquellos que aprovecharon la oportunidad para criticar a Riquelme por el homenaje a Maradona. Uno de ellos fue Mario Pergolini, que ironizó sobre la situación en redes sociales. “Que yo recuerde no estaba ningún dirigente cuando D10 (Maradona) vino por última vez a Boca. Raro como se reescriben las cosas”, posteó el exvicepresidente del Xeneize a través de sus stories en Instagram.

Curiosamente, uno de los dirigentes del club de La Ribera en aquel momento era Mario Pergolini. Este detalle no pasó desapercibido en Twitter, donde compartieron el posteo del periodista adjudicándole la culpa por no haber bajado al campo de juego para recibir a Diego la última vez que pisó La Bombonera. Un ida y vuelta de nunca acabar.