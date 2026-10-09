Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
Boca Juniors

Preocupación en Boca: Paredes estuvo 17 minutos en cancha y quedó casi descartado para enfrentar a Vasco da Gama

El volante sintió una molestia en el isquiotibial y pidió el cambio al poco tiempo de haber ingresado al campo de juego.

Leandro Paredes
© GettyLeandro Paredes

Fueron solamente 17 minutos los que Leandro Paredes estuvo en el campo de juego ante Instituto en Córdoba. El mediocampista de Boca ingresó a los 9 del complemento en lugar de Milton Delgado, pero a los 26 se retiró tras sentir un pinchazo en el isquiotibial derecho Santiago Ascacibar entró para reemplazarlo.

Hace tiempo que Leandro Paredes padece por el isquiotibial derecho. En esta oportunidad, el mediocampista entró en una cancha pesada y, ante la primera molestia, decidió salir. Un detalle no menor es que una vez que se retiró del campo del juego, el mediocampista se dirigió de inmediato al vestuario.

+ Seguinos en

¿Peligra su presencia ante Vasco da Gama?

Boca se medirá en La Bombonera el próximo martes ante Vasco da Gama por la ida de la semifinal de la Copa Sudamericana. Si bien es pronto para establecer el grado de la lesión de Leandro Paredes, todo indica que el campeón del mundo sufrió una distención o un desgarro, por lo que es muy difícil imaginar que podrá estar ante el conjunto brasileño.

La agenda de Boca

  • 13/10 – Boca vs. Vasco da Gama (Copa Sudamericana)
  • 16/10 – Boca vs. Talleres (Torneo Clausura)
  • 20/10 – Vasco da Gama vs. Boca (Copa Sudamericana)
  • 25/10 – Independiente vs. Boca (Torneo Clausura)
  • 01/11 – Boca vs. River (Torneo Clausura)
Lautaro Toschi
Lautaro Toschi
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones