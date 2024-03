No importa que el libro de pases ya esté cerrado ni que Boca se haya retirado del mercado. Matías Rojas puede ser refuerzo del Xeneize ahora, en marzo, en pleno transcurso de la temporada. El ex-Racing, en conflicto con Corinthians, podría arribar a Brandsen 805, siempre y cuando se den algunas cuestiones.

Lo primero que tiene que suceder es lo obvio: que Boca quiera a Rojas y Rojas quiera a Boca. Si esto sucede, todo dependerá de la FIFA. Si la casa madre del fútbol mundial le da la derecha al jugador para considerarse libre por falta de pago, podrá arribar a cualquier institución, aún con el TMS (Transfer Matching System) cerrado.

Hace un año, se cambió la reglamentación con el fin de evitar que los futbolistas afectados por problemas como el del paraguayo queden colgados hasta el siguiente mercado de pases. Si se confirma la rescisión de contrato, Juan Román Riquelme podría ir a la carga.

Los elogios de Riquelme a Matías Rojas

Cuando el zurdo todavía estaba en Racing, el presidente (vice en ese momento) de Boca le tiró flores: “Yo quería que hoy Rojas juegue, mismo cuando jugaba contra River quería que jugara Ortega. Rojas le pega distinto a la pelota, juega diferente“.

Racing ya descartó repatriar a Matías Rojas

Este sábado, Víctor Blanco confirmó que no irán a buscar a Rojas en este momento: “Está cerrado el mercado. A Matías Rojas no lo pudimos retener por un tema salarial, pedía un contrato que no podíamos pagar“.

“Hoy, Rojas está libre y no podemos hacer ninguna negociación en este momento. En ese puesto estamos cubiertos con Juanfer“, sentenció el dirigente.

El comunicado de Corinthians por la situación de Matías Rojas

“La directiva del Sport Club Corinthians Paulista se sorprendió con la noticia de que el deportista Matías Rojas no asistió al entrenamiento de este jueves (29).

Representantes del club están en contacto con la plantilla del jugador para conocer los motivos que le llevaron a tomar tal medida y estudiar las medidas“.