En esta temporada de LaLiga, no solo el Real Madrid y el Barcelona pelearon por el campeonato, ya que en una parte del mismo, el líder del mismo fue el Girona, que actualmente se encuentra en la tercera posición y cuenta con muchas posibilidades de clasificar a la próxima UEFA Champions League.

Uno de los pilares del equipo comandado por Miguel Ángel Sánchez es el arquero argentino de 32 años, Paulo Gazzaniga, quien en su segunda temporada se asentó como titular y ha mostrado un gran rendimiento. Ahora, en la previa del encuentro frente al Barcelona, habló con Puede Pasar por DSports Radio, y allí confesó que su deseo es atajar en Boca.

“Pueden pasar un montón de cosas, no te sabría decir. De chiquito era hincha de Boca y obvio que jugar en Boca es otro sueño más. En el fútbol nunca se sabe y hay que estar preparado para todo”, comentó el arquero con respecto a sus ganas de vestir la camiseta del Xeneize.

Cabe destacar que esta no es la primera vez que habla sobre este tema, ya que desde hace tiempo viene afirmando que es hincha del elenco de la Ribera y que luego de terminar su paso por el fútbol europeo, le gustaría llegar al fútbol argentino para vestir la camiseta azul y oro.

Paulo Gazzaniga en la Selección Argentina. (Foto: Getty).

Por otro lado, en cuanto a la trayectoria de Gazzaniga, la misma se dio en su totalidad en el viejo continente, comenzando en el ascenso inglés, con el Gillingham F. C de la cuarta división, para luego saltar al Southampton F. C, aunque al no tener tanto protagonismo, fue cedido al Rayo Vallecano español.

Tras un buen paso en el equipo de Vallecas, fue transferido al Tottenham, en donde fue suplente de Hugo Lloris, y en las pocas oportunidades que le tocó atajar lo hizo de buena manera, por lo que logró ser convocado por Lionel Scaloni para una serie de amistosos con la Selección Argentina en 2018.

Su debut en la Albiceleste se dio en noviembre de ese año, en el amistoso en el que vencieron a México por 2 a 0. En aquella oportunidad, ingresó a los 14 minutos del segundo tiempo en lugar de Agustín Marchesín, y fue importante para mantener su arco en cero con dos atajadas.

Luego de este paso por el Tottenham, fue prestado a Elche, y luego de este paso, rescindió su vínculo con el equipo inglés para recalar en Fulham por una temporada, previo a su llegada a Girona, donde se asentó y se convirtió en una pieza importante en estos dos cursos que lleva disputados.

Los números de Paulo Gazzaniga en esta temporada