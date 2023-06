Juan Román Riquelme está pensando en lo que será el próximo mercado de pases para que Boca se refuerce con jugadores de jerarquía, ya que el objetivo es poder alcanzar la clasificación en la CONMEBOL Libertadores y así armarle un buen equipo a Jorge Almirón.

Más allá de la situación particular de Sebastián Villa, quien no volverá a jugar con la azul y oro tras ser condenado a dos años y un mes de prisión no efectiva por su causa de violencia de género, en el Xeneize ya analizaban sumar futbolistas de calidad y evitar la cantidad.

La idea de Riquelme es incorporar en puestos claves, ya que también habrá algunas salidas importantes. Y uno de los principales apuntados para el Consejo de Fútbol está a punto de ser transferido hacia el exterior. En las últimas horas, y según la información que publicó el periódico español Marca, el futuro de Joaquín Pereyra estaría en el Viejo Continente.

Si bien ya aparecía un sondeo por parte de Villarreal CF, que perderá a Giovani Lo Celso, quien ahora se sumó fue Bologna . Tanto el elenco español como el italiano están dispuestos a realizar una propuesta formal que alcance los 8 millones de euros.

Por el momento, desde Boca no se hizo ninguna propuesta formal hacia el Decano, pero ante esta situación, se verían entre la espada y la pared, ya que no buscaban desembolsar tanto dinero por Pereyra, que es uno de los mejores futbolistas de la Liga Profesional. ¿Se lo sacarán a Riquelme?