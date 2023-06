De a poco se acerca el mercado de pases, y en el fútbol argentino empiezan a notarse algunos movimientos que podrán potenciar a diferentes planteles. A pesar de que todavía en Independiente no se levantó la inhibición que le impuso FIFA por la deuda que poseen con Club América, los directivos observan a un jugador de Boca.

La idea de Néstor Grindetti, el presidente del club, y también de Pablo Cavallero, el mánager, es poder solucionar los problemas económicos que dejó la gestión de Hugo Moyano para luego poder acelerar a fondo en la búsqueda de refuerzos que le den un salto de calidad al equipo de Ricardo Zielinski.

En este caso, desde la dirigencia del elenco de Avellaneda vienen observando la chance de sumar a Marcelo Weigandt , quien se ganó la titularidad de Boca bajo la conducción de Jorge Almirón. Y no es la primera vez que buscan quedarse con el lateral derecho de 23 años.

Hasta el momento, Independiente no realizó ninguna oferta formal porque todavía no se lo permite el TAS ni la FIFA. Hasta que no le abonen a Club América los 6 millones de dólares que tienen pendientes por los pases de Cecilio Domínguez y Silvio Romero, no podrán incorporar a ningún futbolista. Pero como apuestan a que Santi Maratea alcance la cifra por medio de su colecta, analizan diferentes opciones para el mercado.

Boca tiene firmado un contrato con Weigandt hasta diciembre del 2024, además de que le impusieron una cláusula de rescisión por un total de 15 millones de dólares. Y una vez que Independiente subsane sus problemas financieros, podrán sentarse a negociar con Juan Román Riquelme, ya sea por un préstamo o por una compra del lateral.