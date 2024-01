Luego de retrasarse el inicio de la pretemporada una semana, finalmente este 2 de enero comenzaron los entrenamientos en Boca Predio para la puesta a punto de la mano de Diego Martínez y su cuerpo técnico. Allí, el plantel profesional que completó la última temporada se presentó junto con la Reserva y los futbolistas que regresaron de sus préstamos para comenzar el año deportivo en un ciclo totalmente nuevo para el club.

En este contexto en donde Diego Martínez tuvo su primer acercamiento y su primera práctica con el abultado grupo de jugadores, también tuvo que afrontar este día inicial de pretemporada sin varios futbolistas que no estuvieron presentes por diversos motivos.

Primeramente, el flamante DT de Boca no puede contar con los cinco futbolistas citados por Javier Mascherano para la Selección Argentina Sub 23 que se encuentra preparándose para afrontar el Preolímpico que comenzará este 20 de enero en Venezuela. Estos son Leandro Brey, Nicolás Valentini, Ezequiel Fernández, Cristian Medina y Valentín Barco. En paralelo, en esta primera jornada de entrenamientos de pretemporada, tampoco estuvo presente Frank Fabra.

El colombiano se ausentó en Boca Predio debido a que se le demoró su vuelta de vacaciones desde su país natal, en donde pasó las fiestas e incluso comunicó desde sus redes sociales que de manera inminente será padre nuevamente. Al haberse dilatado su regreso desde Medellín, este 2 de enero no se presentó en Ezeiza a entrenar a la par de sus compañeros. ¿Repercutirá esta situación para Diego Martínez?

Los juveniles del Preolímpico, presentes en el Predio sin entrenarse

Leandro Brey, Valentín Barco, Equi Fernández, Cristian Medina y Nicolás Valentini se hicieron presentes en el Boca Predio para someterse a los estudios de pretemporada y se presentaron ante Diego Martínez y su CT. Sin embargo, debido a que este mismo martes se entrenarán con la Sub 23 de Mascherano pensando en el Preolímpico, no hicieron actividades físicas y solo merodearon por el predio para acompañar al plantel.

Fabra, decidido a quedarse en Boca

Pese a varios rumores de su posible salida, y los pedidos de su entorno de ponerle fin a su ciclo en Brandsen 805, Frank Fabra le comunicó al Consejo del Fútbol y a Juan Román Riquelme las intenciones de quedarse en la institución durante el 2024. Diego Martínez aún no informó si lo tendrá en cuenta o no; aunque lo cierto es que, de momento, en Boca no han llegado ofertas por el lateral izquierdo.

Los jugadores que volvieron a Boca de sus préstamos

Luego de una temporada, o en algunos casos una temporada y media, fuera de Boca a modo de cesión, estos 18 futbolistas regresaron al Xeneize y esperan por una resolución sobre sus respectivos futuros. En concreto, estos son: Agustín Lastra, Ramiro García, Oscar Salomón, Matías Olguín, Agustín Heredia, Iván Alexis Alvariño, Kevin Duarte, Tomás Fernández, Nazareno Solis, Lucas Brochero, Israel Escalante, Juan Ignacio Baiardino, Gastón Gerzel, Aaron Molinas, Gonzalo Maroni, Renzo Giampaoli, Maximiliano Zalazar y Agustín Obando.