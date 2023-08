En la previa de lo que será la revancha contra Racing por los cuartos de final de la Copa CONMEBOL Libertadores, Juan Román Riquelme, el vicepresidente de Boca, habló mano a mano con TyC Sports, en donde se refirió entre otras cosas, a lo que serán las elecciones este año en el club.

“Yo creo que lo más lógico es que en diciembre no haya elecciones. De acá a diciembre falta mucho y van a intentar ensuciar por todos lados, porque es el juego que hacen siempre“, fueron las palabras de Riquelme que llamaron la atención en el Mundo Boca.

Referido a estas palabras del vicepresidente del club, Andrés Ibarra, quien será candidato a presidente por la oposición y quien propuso el proyecto de La Bombonera en la Isla Demarchi, le respondió sin filtro en su cuenta de Twitter.

“¿Qué pasa, Román? ¿Tenés miedo de competir? No sos el dueño del club. Boca es de los SOCIOS y tiene 118 años de historia, por si no sabías. Por eso, en diciembre va a haber ELECCIONES, te guste o no. Con nosotros, Boca va a volver a tener gestión y estar en lo más alto del mundo“, disparó.

Rápidamente, los hinchas del Xeneize, comentaron este posteo, criticando a Ibarra por sus dichos, así como también por algunas de sus propuestas pasadas, y a su vez defendieron a Juan Román Riquelme, expresando que “Román es Boca”.

¿Cuándo se juega la vuelta del Racing vs. Boca?

La vuelta de los cuartos de final de la CONMEBOL Libertadores entre Boca y Racing se llevará a cabo el próximo miércoles 30 de agosto a las 21:30, con sede en el Cilindro de Avellaneda.

¿Dónde y cómo ver los partidos de Boca en la Copa Libertadores?

Todos los partidos de la Copa Libertadores de América se pueden ver en vivo y en directo por la plataforma Star+ y a través de Telefé.