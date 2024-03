El Mundo Boca se puede ilusionar ante la posible llegada de un campeón del mundo. Thiago Almada, actualmente en el Atlanta United de la MLS, tiene posibilidades de ponerse la azul y oro según Flavio Azzaro. El periodista cercano a Juan Román Riquelme lo contó en su programa El Loco y el Cuerdo.

“Si Thiago Almada no se va a Europa este año, yo creo que tiene muchas posibilidades de venir a Boca“, aseguró. De todas formas, el conductor hizo hincapié en el deseo del juvenil de llegar al Viejo Continente: “No tiene que ver solo con una decisión de Boca. El pibe quiere ir a jugar a Europa. Si no lo logra, creo que tiene chances de venir a Boca”.

Almada tiene casi 70 partidos disputados en el fútbol de los Estados Unidos y, a sus 22 años, se prepara para pegar el salto en su carrera, sabiendo que ya es campeón del mundo y tiene los Juegos Olímpicos por delante. Si así no logra cumplir el objetivo, un paso por Boca podría facilitarle las cosas.

Qué dijo Riquelme sobre su relación con Almada

Hace unos meses, el presidente de Boca blanqueó que tiene un buen vínculo con el 10 de la Sub 23: “Es muy bueno, me gusta. Hablo con él bastante seguido, la familia es de Vélez pero cuando quieren vienen a ver a nuestro club en algún partido.

“Lo quiero mucho y creo que va a ir a Europa después de Estados Unidos. Acá siempre vamos a querer a los grandes jugadores“, soltó el Diez en aquella oportunidad.

Lo cerca que estuvo Almada de jugar en Boca

Hace un tiempo, el pibe contó cómo fueron sus primeros pasos: “Llegué a Vélez a los 5 años, primero arranqué un año con la 2000, hasta que se formó la 2001 y ahí me quedé. En ese año me fui a varios clubes, entrené en River, en Argentinos Juniors y al final me quedé en Vélez“.

“Fui a fichar en Boca, me había llevado Maddoni y me saltó un soplito en el corazón, por lo que no me pude fichar. El destino y la vida hicieron que me quede en Vélez y pude debutar ahí. El soplo después desapareció, era un soplo normal, pero por eso no me pude fichar”, confesó el campeón del mundo.