Desde de lo que fue el último encuentro de Boca en Mendoza ante Godoy Cruz en donde el Xeneize cayó por 4 a 0 teniendo una actuación para el olvido, Jorge Almirón se dispuso a dar vuelta la página y a pensar en el duelo frente a Monagas por Copa Libertadores, el cual se jugará este jueves en La Bombonera a las 19 horas y que se verá a través de Star +.

En paralelo, desde aquel regreso de Mendoza, el entrenador de Boca no puede contar con Darío Benedetto debido a una tendinitis en su rodilla que le hace acumular líquido en la zona y le impide entrenar con normalidad. Por quinta vez consecutiva, este miércoles el delantero ex Elche y Marsella no practicó a la par y por eso, quedó automáticamente descartado para el duelo copero.

Sin embargo, con quien sí se preveía en los planes como titular era Marcos Rojo, ya que respondió bien al regresar de su desgarro post rotura de ligamentos y entrenó tres días consecutivos entre los XI inicialistas compartiendo zaga con Bruno Valdez. De todas formas, en la práctica del último martes, se le redujeron las cargas y entrenó diferenciado para no exigirlo apresuradamente.

+ Mirá Boca-Monagas y toda la Copa Libertadores por Star +

En este sentido, mientras se lo vinculaba con un regreso a la titularidad o al menos a una convocatoria en Boca tras ocho meses de ausencia dentro de las canchas, finalmente se optó porque ni Rojo ni Benedetto sean parte de la nómina xeneize para el encuentro ante Monagas para preservarlos físicamente.

Así, quedó confirmado que Boca saldrá a la cancha este jueves frente al equipo venezolano con Nicolás Figal reemplazando a Rojo (no estaba en los planes de Almirón que juegue por estar al límite de amonestaciones) y el lugar del “Pipa” lo ocupará Miguel Merentiel, ya recuperado de su leve desgarro sufrido ante Colo Colo.