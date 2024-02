Se confirmó el final que se venía anunciando en los últimos días: Bruno Valdez no continuará defendiendo la camiseta de Boca Juniors. Después de haber ilusionado y mucho al momento de su desembarco, el defensor paraguayo retornará a su país de origen donde volverá a vestir la camiseta de Cerro Porteño, donde supo brillar anteriormente.

Valdez, surgido de las divisiones inferiores de Sol de América y con pasado también en América de México, recaló en la entidad Xeneize en 2023 y nunca pudo mostrar su mejor versión. El nacido en Fernando de la Mora fue irregular en torno a sus rendimientos y nunca halló la continuidad necesaria para ganarse un lugar como titular indiscutido.

En medio de ese panorama, a Valdez le apareció la chance de Cerro Porteño, equipo con el que se identifica de forma contundente y con el que podrá disputar una nueva edición de la CONMEBOL Libertadores, ya que el Ciclón, a diferencia de Boca, sí pudo conseguir el boleto. Cambio de aires confirmado para el zaguero de 31 años de edad.

Bajo esa órbita, Valdez abandonó la concentración previa al partido de Boca contra Tigre y tiene prácticamente todo listo para ser oficializado como nuevo refuerzo de Cerro Porteño. Solamente faltan la revisión médica correspondiente y la posterior firma del contrato. Un momento muy esperado por el experimentado defensor.

Mientras tanto, Valdez, en pleno aeropuerto, fue consultado sobre su futuro y también sobre los motivos que lo llevaron a tomar esta determinación de dar el sí ante la chance de Cerro Porteño. Y, entre otras cosas, el 32 veces internacional con el seleccionado paraguayo indicó que la necesidad de tener continuidad fue clave.

“Estoy muy agradecido por la oportunidad, fue todo muy fácil porque Boca estaba dispuesto a hablar y a negociar. Se dieron las cosas de la mejor manera. Se dio la posibilidad de buscar otra oportunidad en otro lado y la aprovecho para poder agarrar ritmo de vuelta”, comenzó manifestando Valdez, visiblemente feliz por este desenlace.

“En Boca tuve un buen comienzo pero después, por decisiones técnicas, no tuve muchos minutos. Eso también me ayudó a tomar esta decisión. Salgo para volver a jugar, tener un poco más de minutos. Por competencia interna dentro del plantel no tuve los minutos que deseaba”, completó quien representó a su país en tres ediciones de la Copa América.

Los números de Valdez en Boca

Bruno Valdez acumuló 34 partidos de carácter oficial con la camiseta de Boca, en los cuales no pudo marcar goles.

Valdez cosechó un título en Boca

Representando a la entidad Xeneize, Valdez fue partícipe del título en el marco de la Supercopa Argentina.