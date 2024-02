Teniendo en cuenta como fue su cierre del 2023, Frank Fabra comenzó el año siendo el jugador más resistido de Boca. Al colombiano todavía no le perdonan su expulsión en la final de la CONMEBOL Libertadores y se lo hicieron saber en la primera localía del Xeneize en el Nuevo Gasómetro. Sin embargo, parece que las cosas cambiaron en La Bombonera.

El micro del plantel azul y oro llegó temprano al estadio, palpitando el duelo ante Defensa y Justicia. Como de costumbre, muchos simpatizantes se acercaron a la valla para saludar a cada futbolista que descendía del ómnibus para meterse en el Alberto J. Armando. Cuando descendió el lateral izquierdo, se escucharon dos gritos particulares.

“¡Vamos Frank!” y “¡Vamos Fabra!” fueron las palabras que salieron de la boca de dos hinchas, decididos a apoyar al futbolista aún en este contexto. De todas formas, el defensor bajó con los auriculares puestos… ¿Habrá escuchado la fuerte banca de estos dos simpatizantes?

El pedido de disculpas de Fabra por su expulsión en la final

Al terminar el primer partido oficial de Boca en el año (0 a 0 vs. Platense en la primera fecha), el lateral tomó la palabra y habló de aquella jugada que perjudicó al Xeneize en el Maracaná. “Nunca me ha gustado hablar. Cometí un error como fue la expulsión. Estaba más dolido por el penal y ahí empieza mi alegato contra el árbitro”, soltó.

Luego, cerró: “El jugador de ellos (Nino) me empezó a decir ‘no te tires, negro’. Me enfoqué más en eso. Me hago cargo de mi error y vamos a seguir trabajando para mejorar“.

Fabra, suplente contra Defensa y Justicia

Por segundo partido consecutivo, Fabra ocupará un lugar en el banco de suplentes. Lautaro Blanco, flamante incorporación del último mercado de pases, le ganó la pulseada tanto al colombiano como a Marcelo Saracchi e irá de arranque.

Boca sale a la cancha con Sergio Romero; Lucas Blondel, Cristian Lema, Nicolás Figal, Lautaro Blanco; Luis Advíncula, Mauricio Benítez, Guillermo Fernández, Kevin Zenón; Miguel Merentiel y Darío Benedetto.