Si bien comenzó como titular en los dos primeros partidos de la Copa de la Liga Profesional, Frank Fabra no atraviesa un buen momento en Boca, ya que está en el foco de las críticas de los hinchas, quienes perdieron la paciencia para con él, y en la previa del duelo contra Sarmiento de Junín en el Nuevo Gasómetro fue silbado, al igual que Jorman Campuzano y Pol Fernández.

Luego de estas críticas que recibió por parte de los hinchas, el lateral izquierdo colombiano de 32 años publicó una sorpresiva historia en su cuenta de Instagram, con un mensaje de motivación de cara al partido contra Tigre como visitante, por la fecha 3 de esta Copa de la Liga.

“El verdadero guerrero no abandona la batalla, la sufre, llora, ríe y no vuelve atrás, cae, se levanta confiado en que Dios le dará la victoria“, posteó el futbolista de Boca en sus redes sociales mostrándose fuerte luego de haber sido silbado por todos los hinchas en el último partido como local.

Además, este mensaje también podría ser para mostrarse fuerte ante la llegada de Lautaro Blanco, quien concentró por primera vez con el plantel, ya que ahora el colombiano deberá pelear por un puesto junto a este nuevo refuerzo y Marcelo Saracchi, quien se está recuperando de una lesión muscular.

Este enojo de los hinchas de Boca con Fabra no es de ahora, ya que algunas actitudes dentro del campo de juego generaron molestia, como fue la expulsión ante Santos en la semifinal de la Libertadores 2021 y también en la final de la Libertadores 2023 ante Fluminense, en donde el Xeneize podría haber jugado más de 15 minutos con un jugador más.

Fabra habló de su expulsión ante Fluminense

Luego de lo que fue el empate 0 a 0 contra Platense en la primera fecha de la Copa de la Liga, Fabra rompió el silencio y habló con la transmisión de ESPN Premium, en donde se refirió a su expulsión contra el equipo brasileño en el fin del primer tiempo suplementario.

“Nunca me ha gustado hablar. Cometí un error que fue la expulsión. En ese momento, me enfoqué en el penal. Ahí empieza mi alegato contra el árbitro y más contra el jugador, que empezó a decir ‘no te tires, negro’. No pasa nada, me hago cargo de mi error y vamos a seguir trabajando para mejorar”, comentó.

Los números de Frank Fabra en Boca

Desde su llegada al Xeneize en el 2016, el lateral colombiano disputó un total de 226 partidos, en los que anotó 14 goles y aportó 29 asistencias. Además, fue expulsado en 5 oportunidades y ganó 8 títulos a nivel local.