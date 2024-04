Hernán Grana, actual jugador de All Boys, fue expulsado por meterse dentro de la cancha a increpar al referí.

VIDEO | Un ex Boca quiso pelear con un árbitro en un partido de baby fútbol

En las últimas horas se hizo viral un video en las redes sociales que tiene como principal protagonista a Hernán Grana, el ex lateral derecho de Boca que actualmente se encuentra jugando en All Boys, equipo de la Primera Nacional, ya que se quiso pelear en medio de un partido de baby fútbol.

Mientras se encontraba sentado en una tribuna viendo el partido que estaba jugando con su hijo, Grana se enojó con la decisión del árbitro y comenzó a gritarle, aunque no fue lo único que hizo, ya que decidió meterse dentro del campo de juego mientras los niños estaban presentes para increpar a la autoridad máxima de este encuentro.

Debido a esto, los allegados presentes de ambos equipos tuvieron que intervenir para que la situación no pase a mayores a pesar de que el futbolista de All Boys le hacía señas de que le den un minuto para hablar con el referí luego de que no pite la falta que le pedía desde la grada.

Por su parte, el árbitro no le dio importancia al ingreso de Grana a la cancha, y cuando se le acercó cara a cara, le dio vuelta la cara para marcharse de allí y esperar que los profesores se lo lleven de la cancha para que pueda reanudar el juego, a pesar de la insistencia del jugador en hablar.

Finalmente, el lateral derecho de 38 años con pasado en Ferrocarril Oeste fue expulsado por los organizadores del partido y tuvo que retirarse del estadio para que el encuentro se siga desarrollando normalmente.

La actualidad de Hernán Grana

Tras permanecer por 7 temporadas en Ferro, el experimentado lateral quedó con el pase en su poder debido a que no renovó su contrato y decidió regresar a All Boys, club en el que ya había jugado en otras tres etapas y que mostró su mejor versión en Primera División, por lo que llamó la atención de Boca, que lo fichó en 2013.

El paso de Hernán Grana por Boca

En la temporada y media que estuvo en el Xeneize, Grana tan solo jugó 21 partidos en total, en los que no anotó goles ni aportó asistencias. Además, recibió 5 tarjetas amarillas, fue expulsado en una oportunidad y no ganó títulos.