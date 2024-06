Este miércoles, Marcelo Bielsa compareció en conferencia de prensa en el marco de la previa del partido entre la Selección de Uruguay y Bolivia del jueves por la noche por la Copa América. Como suele suceder en sus charlas con los periodistas, el entrenador argentino protagonizó un momento particular.

El DT de 68 años estuvo acompañado por Rodrigo Bentancur en la sala y lo utilizó para recordar una anécdota. Pero la reacción del mediocampista surgido de Boca Juniors lo dejó mal parado y entonces aprovechó para bromear.

“Yo no se si le hice referencia a un jugador brasileño que jugaba muy parecido a usted, ¿se acuerda?”, le consultó Bielsa a Bentancur, que asintió con firmeza. Pero luego, vino la repregunta del técnico: “¿Se acuerda como se llama?”.

Ante esto, el futbolista sonrió y respondió con un “no” que lo dejó en fuera de juego ante la prueba del técnico. Pero el Loco utilizó ese episodio para agregar de manera irónica: “Es muy importante para que ustedes vean el grado de influencia que tengo sobre la mente de los jugadores”. Obviamente, su comentario hizo reír a todos los presentes.

Las respuestas de Marcelo Bielsa

“Todavía yo no definí el equipo y tampoco observo alguna situación en particular que pueda comentarle que condicione la alineación”, sostuvo sobre la formación que planteará para enfrentar a Bolivia el jueves en New Jersey. Sobre este sentido, agregó: “Nunca imaginamos como va a desenlazarse un partido ni que diferencias se puedan establecer, eso porque lo que uno imagina antes de que el partido se juegue es una cosa y lo que sucede realmente es otra. Los imponderables ocupan una proporción muy alta pero si vamos a tratar de imponernos al rival con independencia del resultado que se vaya dando”.

El único momento incómodo se vivió ante una consulta sobre por qué Luis Suárez no ha sumado minutos aun en la Copa América: “La forma en la que me hace la pregunta y el hecho de que no haya ingresado no es polémica ni reclamo por el resultado, lo que indica que evidentemente el argumento para reclamar el ingreso de un jugador es el resultado y el argumento no es el resultado, es el rendimiento de un jugador al que podría reemplazar, la incidencia que tiene en el juego, que el ingresante responda a la características que el partido está exigiendo y el resultado es un elemento que también compone el escenario que hay que modificar pero me llama un poco la forma en la que formula la pregunta”.

Uruguay venció en su debut 3 a 1 a Panamá y es líder del Grupo C. Ahora, se enfrentará a Bolivia, que viene de caer 2 a 0 contra Estados Unidos. La próxima fecha, el lunes 7 de julio, se verá las caras con el conjunto norteamericano en un duelo clave.

Cabe recordar que los dos mejores de esta zona se enfrentarán en cuartos de final ante los dos mejores del Grupo D que integran Colombia, Brasil y Bolivia.

