El gesto de Dibu Martínez con Julián Álvarez que no se vio en TV

Julián Álvarez fue elegido como el mejor jugador del partido tras el debut de la Selección Argentina en la Copa América 2024, que terminó con victoria 2-0 ante Canadá a la que le aportó el primer gol. Así lo mostró la televisión y también las redes sociales oficiales de CONMEBOL.

Sin embargo, el detrás de escena de la entrega del premio permitió corroborar que el primero en ir a buscarlo fue Emiliano Martínez, quien salvó una ocasión de gol clave en el primer tiempo y tuvo gran precisión en el juego con los pies, generando desde el arco jugadas de peligro para el equipo que conduce Lionel Scaloni.

En un video que compartió este viernes CONMEBOL, se vio cómo Dibu preguntó si podía entregárselo a Julián Álvarez, recibiendo una respuesta positiva. “Buen partido, pa. La rompiste”, le dijo a su compañero antes de darle un beso y abandonar la escena para que el delantero se tomara la foto.

El jugador de Manchester City alterno buenas y malas decisiones con la pelota, pero su tarea en la recuperación de pelota en la salida del rival volvió a ser clave. Convirtió el primer gol de la competencia y a nivel personal rompió una racha de más de un año sin marcar, pues no lo hacía desde las semifinales del Mundial ante Croacia.

“Obviamente que uno siempre quiere anotar como delantero, sobre todo para la confianza personal y para ayudar al equipo, pero siempre estuve tranquilo y me sentí muy cómodo porque mis compañeros me dan la confianza y trato de ayudar desde donde me toque. Primero de defender, ser el primer defensor ahí arriba. Y después, cuando toque jugar, ayudar al equipo. Los goles ya iban a llegar”, dijo al respecto.

Un premio y dos heridas

Además de llevarse el premio al mejor jugador del partido, Julián Álvarez dejó la cancha en Atlanta con dos heridas de guerra: un golpe en la muñeca izquierda que lo obligó a salir a disputar el segundo tiempo con un vendaje y un arañazo que le dejó una marca temeraria en el cuello. “Me pegaron por todos lados, pero son cosas del partido. A veces toca luchar, lo importante es que ganamos”, dijo minimizando esos eventos.

Julián también criticó el campo de juego

Como la amplia mayoría de los jugadores de la Selección Argentina que asumieron la palabra tras la victoria ante Canadá, igual que sucedió con Lionel Scaloni en conferencia de prensa, Julián Álvarez apuntó contra el estado del terreno de juego en Atlanta. “Lo hablamos con los compañeros después de la entrada en calor. No estaba en las mejores condiciones, no nos favorece para nuestro juego, pero sacamos adelante un gran partido a nuestra manera y lo importante es eso, que nos llevamos los tres puntos”, dijo.