Se aproxima una nueva edición de la Copa América. Y la Selección Argentina contará con la responsabilidad de revalidar el título conseguido hace tres años en pleno territorio brasileño, cuando supo dar el golpe sobre la mesa y superar a los pentacampeones mundiales por la mínima diferencia gracias a aquel golazo de Ángel Di María.

En medio de ese panorama, este jueves, Lionel Scaloni, director técnico de la Albiceleste, le puso punto final al misterio y confirmó la presencia de dos nombres propios que todavía estaban en duda. Se trata de Germán Pezzella y Guido Rodríguez, futbolistas que, finalmente, darán el presente en la Copa América de Estados Unidos.

Por un lado, el experimentado defensor central que se encuentra vistiendo la camiseta de Real Betis y que suena con mucha fuerza para concretar su retorno a River Plate, continúa recuperándose de una microfractura en un dedo del pie. Como consecuencia de ello, ya estuvo ausente del amistoso del domingo pasado ante Ecuador.

Por el otro, Guido Rodríguez, mediocampista que se encamina hacia la finalización de su contrato con la propia escuadra española, cuenta con un panorama todavía más alentador ya que solamente presentó un cuadro febril. No es un detalle menor que el volante surgido del Millonario está definiendo su futuro por estos días.

Germán Pezzella estará en la Copa América. (Foto: IMAGO)

Hasta hace algunas horas, todo indicaba que el cuerpo técnico encabezado por el propio Scaloni iba a esperar hasta último momento para confirmar las presencias o las ausencias de estos jugadores. Sin embargo, una semana antes del comienzo del certamen continental, el estratega tomó la determinación de anunciar la inclusión de los dos.

“Germán Pezzella y Guido Rodríguez respondieron bien, nos dieron mucho y van a estar”, manifestó Scaloni en conferencia de prensa con respecto a los nombres propios que supieron formar parte del plantel que conquistó la Copa del Mundo de Qatar 2022. Sin ningún tipo de dudas, una noticia realmente positiva para ambos jugadores.

Messi, titular ante Guatemala

“Leo va a jugar de inicio. El otro día estaba estipulado que juegue unos minutos y ya habíamos hablado que este juegue y después, en base a como esté, veremos la cantidad. Si puede jugar todos los partidos, mejor”, exteriorizó Scaloni con respecto a la presencia de Lionel Messi en el amistoso de este viernes contra Guatemala.

La situación de Garnacho

“Está bien, está entrenando con nosotros. Es un chico que, como dije el otro día, tendrá que entrar cuando creamos que el partido pueda ser. El otro día contra Ecuador no se dio así pero si mañana está la posibilidad le daremos minutos. Es un chico en el que tenemos muchas expectativas. Hay que llevarlo de la manera que creemos”, manifestó sobre el hombre de Manchester United.

Scaloni sobre Di María

“No me voy a poner a hablar con él de lo que va a pasar. Tiene que disfrutar de jugar. Nosotros estamos pensando en cuando no esté, pero está jugando. No me voy a poner a hablar ahora con él de cuando no esté. Hay partidos por delante y está feliz acá”, señaló el DT.