Como ha sido una constante a lo largo de toda la Copa América, despertando las críticas de casi todos los seleccionados participantes, el terreno de juego que albergará la semifinal entre Argentina y Canadá no parece estar a la altura de una instancia de tanta trascendencia.

“El campo de juego no está en buenas condiciones. Fue de los peores hasta aquí. Solo hubo uno peor, el de Houston. No ha mejorado. No tienen forma de mejorarlo porque básicamente es una alfombra puesta sobre cemento. A la vista, la podés pintar de otra manera, puede tener más color, pero no hay forma de mejorarla“, expresó el periodista Ariel Rodríguez, de TyC Sports, ya instalado en el MetLife Stadium de New Jersey.

Las imágenes que se habían difundido del terreno de juego en los días previos al encuentro invitaban a pensar en una considerable mejoría en relación al partido que la Selección Argentina ya había disputado allí anteriormente, ante Chile por la segunda fecha de la fase de grupos. Sin embargo, se trataría solo de un embellecimiento visual.

“Con la carpeta de césped artificial, este estadio es el más criticado de la liga de fútbol americano (NFL), el que más lesiones genera. Retirada esa carpeta, hace ya varias semanas, lejos está de verse mejor. Este estadio ni siquiera sirve para el Mundial, incluso siendo el de mayor capacidad. En algún momento se van a dar cuenta que las críticas son absolutamente merecidas“, acotó Ariel Senosiain.

El MetLife Stadium recibe la semifinal entre Argentina y Canadá.

Y agregó: “Tiene marcas clarísimas en tres cuartos de cancha, marcas en el círculo central, las ondulaciones típicas de las uniones de los panes y una pintura que ni siquiera llegó a maquillar. Ayer pensábamos que la pintura lo había maquillado. Ya hoy no. Es un agregado de esta Copa América. Un condicionante. Lamentablemente mucho más no se puede hacer“.

¿Cuáles son los mejores terrenos de juego que presenta la Copa América?

Tanto Ariel Rodríguez como Ariel Senosiain coincidieron en que los dos mejores terrenos de juego que presentó la Copa América 2024, prácticamente los únicos a la altura de la competencia, fueron el Hard Rock Stadium de Miami, en que Argentina enfrentó a Perú, y el Allegiant Stadium de Las Vegas, en el que el equipo que conduce Lionel Scaloni no tuvo el privilegio de jugar.

¿A qué hora juegan Argentina vs. Canadá?

La primera semifinal de la Copa América 2024 que enfrentará cara a cara a las selecciones de Argentina y Canadá está programada para este martes 9 de julio desde las 21.00 (Hora de Argentina) en el MetLife Stadium de New Jersey.