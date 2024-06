Marcelo Vega, antes del Chile vs. Argentina: "El objetivo no es la Copa América, es clasificar al Mundial"

Este martes Argentina y Chile se enfrentan por la segunda fecha de la Copa América 2024 en el marco del Grupo A en un duelo que se vive como una final por ser dos selecciones que en los últimos tiempos supieron animar este certamen. En este contexto, Marcelo Vega palpitó el encuentro en exclusiva con Bolavip.

“Argentina tiene una forma de jugar con un mediocampo muy superior, por mas que Messi no sea el mismo de antes, sigue siendo el mejor del mundo con la claridad que tiene, a veces te da dos o tres pases por partido y ya te hace una diferencia. Tiene un mediocampo con muy buenos jugadores”, sostuvo. En este sentido, adelantó que la clave será que los delanteros colabores con el mediocampo para evitar que la Albiceleste fluya su juego.

Además, aseveró que el partido se vive como un clásico por las finales que Chile le ganó en 2015 y 2016: “Sí, hay una espinita ahí, sobre todo de Messi, que no podía salir campeón con su selección. Con los años van bajando algunas cosas, pero sigue siendo el mejor y claramente son partidos diferentes, de mucha intensidad, mucho roce, donde uno no quiere perder y por lo demás se conocen muy bien”.

Por otro lado, el ex futbolista de Colo Colo, Universidad de Chile y Santiago Wanderers se mostró muy entusiasmado con la llegada de Ricardo Gareca a la dirección técnica del combinado trasandino, aunque reconoció que puede haber altibajos en el camino.

“Chile está en un proceso de encontrar el equipo con Gareca. Jugó tres partidos amistosos en los que jugó bien, que uno más o menos se ilusiona, pero después el partido que hace con Perú no fue bueno. Le hace un buen partido Perú con lo poco que tenía, termina enredándose y sacando un empate”, analizó.

En este sentido, remarcó que la meta de Chile es clasificarse al Mundial 2026, después de haberse ausentado de las últimas dos ediciones: “El objetivo no es claramente la Copa América, se puede competir, pero el objetivo es claramente las Eliminatorias. Uno tiene un poco de fe en Gareca con lo que viene haciendo para poder clasificar al Mundial que es lo más importante“.

Vega, que jugó las Copas América de 1993 y 1994 con Chile explicó que este certamen será clave para que se produzca una unión entre el plantel y el cuerpo técnico: “(Gareca) Los va a tener por un mes, los va a poder conocer a los jugadores, los va a entrenar, se va a sacar las dudas que tiene y sacará conclusiones sobre los jugadores con los que pueda contar”.

Chile contrató al Tigre en enero de este año, después de que Eduardo Berizzo fuera cesado de su cargo con las Eliminatorias ya arrancadas. Justamente esto lo molestó a Vega, que -según su mirada- hizo que se perdiera tiempo: “Sí, nosotros eramos de la idea de que llegara antes. Se han equivocado mucho con los técnicos que han llegado a la Selección, siempre hemos dicho que el favorito era Gareca o un técnico chileno que se destaque acá. Como Miguel Ramírez, Coto cierra, no son tantos lo nombres”.

Con respecto a las ausencias en la nómina de Gary Medel y Arturo Vidal, dos referentes de la generación dorada de Chile, Vega sostuvo: “No es por juventud, es por rendimiento. Vidal no hizo pretemporada, había sido operado de la rodilla, los primeros partidos no fueron buenos, tuvo lesiones.. Lo de Medel creo que fue producto de que no estaba jugando en el último tiempo en Brasil, tal vez ahora con su llegada a Boca cambie”.

Además, recordó el inicio del ciclo de Bielsa: “En su momento llamó muchos jugadores que nadie pensó que podían rendir en la selección y lo hicieron de buena forma“. Por lo que pidió tranquilidad y confianza en Gareca.