Boca vs. Banfield EN VIVO y ONLINE vía TyC Sports por la semifinal de la Copa Argentina: minuto a minuto

17:45hs Habló Arruabarrena

El entrenador de Boca habló con TyC Sports, en donde se refirió, entre otras cosas, a la ausencia de Blanco y la vuelta de Bareiro.

"Estamos tanto Banfield como nosotros a dos partidos de conseguir un título. Todos saben que estos torneos me gustan y hemos tratado de poner lo mejor. Tuvimos partidos entretenidos, sufriendo. Sabemos que va a ser duro, el tema de la liga está terminado y vamos a querer tratar de llegar a la final", dijo respecto al partido.

"Si porque están bien físicamente. Trato de seguir insistiendo en algunas sociedades. Hay chicos que necesitan ritmo de fútbol. Lautaro quería estar, pero tomé la decisión, viene de muchos partidos, ha tenido una molestia o sensación y prefiero no arriesgar. En este caso jugará Braida", agregó sobre la ausencia de Blanco.

"Cuanto más jugadores tenga, mucho mejor. Siempre lo he dicho. Desde que llegamos he inculcado el tema del grupo y de que todos iban a tener oportunidades. Obviamente algunos chicos quieren más minutos, pero son los que más apoyan y a mi entender, son los más importantes. En este caso, Bareiro volvió hace días, está tratando de encontrar su mejor versión física y futbolística. Lo vimos bien en la semana para que esté en el banco", siguió, con la vuelta de Bareiro.

Y cerró sobre la chance de jugar con las dos hinchadas: "Siempre está bueno que estén las dos hinchadas. Nací y viví con eso. También me acostumbré a lo otro. Nosotros somos siempre locales y trataremos de mostrar en el campo para contagiar a la gente y aprovechar el aliento que nos da el hincha de Boca. Hay que saber que son 90 minutos y los pequeños detalles son importantes" .