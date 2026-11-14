En el marco de la segunda semifinal de la Copa Argentina, en el Estadio Malvinas Argentinas, Banfield y Boca se enfrentan por un lugar en la final, donde ya espera Platense. El partido comienza a las 19.00 horas, será dirigido por Nazareno Arasa y podrá verse a través de TyC Sports.
Boca vs. Banfield EN VIVO y ONLINE vía TyC Sports por la semifinal de la Copa Argentina: minuto a minuto
En el Malvinas Argentinas, el Xeneize y el Taladro buscan el boleto a la final del certamen.
Vuelven los equipos al vestuario
Tras entrar en calor, los futbolistas de Boca y Banfield regresan al vestuario para ultimar detalles.
El equipo arbitral de este partido
• Árbitro principal: Nazareno Arasa
• Asistente 1: Gabriel Chade
• Asistente 2: Pablo Gualtieri
• Cuarto árbitro: Bruno Amiconi
• VAR: Lucas Novelli
• AVAR: Diego Romero
Sale Boca a entrar en calor
El equipo de Arruabarrena entró al campo de juego para iniciar su entrada en calor.
Sale Banfield a entrar en calor
El equipo del Taladro salió a hacer los primeros movimientos precompetitivos.
Salen los arqueros a entrar en calor
Tanto los arqueros de Boca como los de Banfield se encuentran entrando en calor en el campo de juego.
La formación de Banfield
El Taladro formará con: Diego Rodríguez; Juan Luis Alfaro, Santiago Daniele, Nicolás Meriano, Ignacio Abraham; Santiago Esquivel, Lautaro Gómez, Tomás Adoryan, Federico Medina; Adrián Balboa y Alexander Machado.
El camino de Banfield en la Copa Argentina
- 32avos de final - Banfield 3 vs. Real Pilar 0
- 16avos de final - Banfield 1 (5) vs. San Martín de Tucumán 1 (4)
- 8vos de final - Banfield 2 (4) vs. Midland 2 (3)
- Cuartos de final - Banfield 1 (7) vs. Deportivo Riestra 1 (6)
Habló Arruabarrena
El entrenador de Boca habló con TyC Sports, en donde se refirió, entre otras cosas, a la ausencia de Blanco y la vuelta de Bareiro.
"Estamos tanto Banfield como nosotros a dos partidos de conseguir un título. Todos saben que estos torneos me gustan y hemos tratado de poner lo mejor. Tuvimos partidos entretenidos, sufriendo. Sabemos que va a ser duro, el tema de la liga está terminado y vamos a querer tratar de llegar a la final", dijo respecto al partido.
"Si porque están bien físicamente. Trato de seguir insistiendo en algunas sociedades. Hay chicos que necesitan ritmo de fútbol. Lautaro quería estar, pero tomé la decisión, viene de muchos partidos, ha tenido una molestia o sensación y prefiero no arriesgar. En este caso jugará Braida", agregó sobre la ausencia de Blanco.
"Cuanto más jugadores tenga, mucho mejor. Siempre lo he dicho. Desde que llegamos he inculcado el tema del grupo y de que todos iban a tener oportunidades. Obviamente algunos chicos quieren más minutos, pero son los que más apoyan y a mi entender, son los más importantes. En este caso, Bareiro volvió hace días, está tratando de encontrar su mejor versión física y futbolística. Lo vimos bien en la semana para que esté en el banco", siguió, con la vuelta de Bareiro.
Y cerró sobre la chance de jugar con las dos hinchadas: "Siempre está bueno que estén las dos hinchadas. Nací y viví con eso. También me acostumbré a lo otro. Nosotros somos siempre locales y trataremos de mostrar en el campo para contagiar a la gente y aprovechar el aliento que nos da el hincha de Boca. Hay que saber que son 90 minutos y los pequeños detalles son importantes" .
El camino de Boca en la Copa Argentina
- 32avos de final - Boca 2 vs. Gimnasia de Chivilcoy 0
- 16avos de final - Boca vs. Sarmiento 0
- 8vos de final - Boca 0 (4) - Vélez 0 (3)
- Cuartos de final - Boca 3 vs. Racing 2
La formación de Boca
El Xeneize, sin Lautaro Blanco, saldrá a la cancha con: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Malcom Braida; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Alan Velasco; Miguel Merentiel y Sebastián Villa.
Boca y Banfield van por su boleto a la final
En Mendoza, el Xeneize y el Taladro se enfrentan por la segunda semifinal de la Copa Argentina. El ganador, accederá a la gran final, donde ya espera Platense, que eliminó a Atlético Tucumán.