Quién es el árbitro de Boca vs. Banfield de las semifinales de la Copa Argentina

Nazareno Arasa es el encargado de impartir justicia en el compromiso entre el Xeneize y el Taladro en Mendoza.

Boca Juniors y Banfield se miden en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza este sábado 14 de noviembre por las semifinales de la Copa Argentina 2026.

Platense espera por el ganador de dicho compromiso, ya que venció a Atlético Tucumán el pasado 28 de octubre y sueña con la conquista. Para este compromiso, la AFA designó a Nazareno Arasa como el árbitro de las semis.

Arasa ya dirigó a Boca en esta edición de la Copa Argentina, en aquel 2 a 0 a favor ante Sarmiento de Junín en la segunda ronda del certamen. A Banfield, en cambio, no lo dirigió en todo el 2026.

A continuación, todo el equipo arbitral que estará presente en las semis del certamen federal.

El equipo arbitral completo de Boca – Banfield

Árbitro: Nazareno Arasa

Jueces de línea: Gabriel Chade, Pablo Gualtieri

Cuarto Árbitro: Bruno Amiconi

VAR: Lucas Novelli

AVAR: Diego Romero

¿Cuándo y dónde se juega la final?

La final entre el ganador de Boca – Banfield y Platense se jugará el miércoles 2 de diciembre, con horario aún a definir. La sede tampoco está confirmada, pero las opciones son tres: nuevamente el Malvinas Argentinas de Mendoza, el Madre de Ciudades de Santiago del Estero o el Gigante de Arroyito, de Rosario.

La llave de la Copa Argentina