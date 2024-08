Partido picante, tenso y emotivo en el Estadio Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini de Independiente. Es que, en dicho reducto, se encontraron frente a frente dos equipos muy importantes y con una rivalidad muy marca como San Lorenzo de Almagro y Vélez Sarsfield.

Bajo la órbita de los octavos de final de la presente edición de la Copa Argentina, el Ciclón y el Fortín salieron al campo de juego en Avellaneda con el objetivo en común de hacerse con la clasificación hacia la siguiente instancia del mencionado certamen doméstico.

En ese contexto, los comandados estratégicamente por Gustavo Quinteros comenzaron el partido de muy buena manera y no demoraron demasiado en encontrar la apertura del marcador: a los 10 minutos, Christian Ordóñez estableció el 1-0.

El gol de Ordóñez

Esto, como no podía ser de otra manera, generó que los del barrio porteño de Boedo adelantaran líneas con la misión de equilibrar la contienda. Sin embargo, no contaron con argumentos claros, por lo que el marcador no volvió a moverse y así llegó el descanso.

Posteriormente, ya en la etapa complementaria y luego de sufrir la lesión de Malcom Braida, San Lorenzo se mostró con una actitud más imponente, tratando de llevarse por delante a un Vélez que contó con muchos espacios para estirar diferencias.

De hecho, cuando se jugaban 17 minutos del segundo tiempo, San Lorenzo encontró la paridad en el marcador. Luego de un buen centro desde la izquierda, Alexis Cuello metió la cabeza y desató la locura de todos y cada uno de los hinchas del Ciclón.

El empate de Cuello

Pero, más tarde, más precisamente a los 38 minutos del segundo tiempo, Braian Romero, que venía con la pólvora mojada, definió con mucha clase para diagramar el segundo. Y, en la agonía del cotejo, el debutante Maher Carrizo puso el 3-1 que terminaría siendo definitivo.

Braian Romero y el segundo de Vélez

Carrizo liquidó la historia

El rival en cuartos de final

Tras su clasificación a cuartos de final, Vélez jugará con el vencedor de la serie compuesta por Independiente y Godoy Cruz de Mendoza.