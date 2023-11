La final de la CONMEBOL Libertadores se encuentra golpeando la puerta, y lógicamente nadie quiere perdérsela. De más está decir que los hinchas de Boca y Fluminense la verán, sea en el Maracaná o por televisión, pero también será vista por una enorme cantidad de “neutrales” que elegirán una bando u otro para apoyar durante el transcurso de la final, o bien que se declaran 100% imparciales y solo buscarán ver un atractivo encuentro entre los de Fernando Diniz y los de Jorge Almirón.

Sorpresivamente, este último caso engloba a Enzo Fernández, quien pese a ser un reconocido hincha de River y de haber atravesado toda su carrera formativa en el club de Núñez, a la hora de sentenciar quién era, para él, el candidato a ganar la Libertadores el próximo sábado entre Boca y Fluminense, no inclinó la balanza declarando con la camiseta millonaria puesta, sino que se mantuvo en una inesperada parcialidad.

Desde Inglaterra, con la ropa del Chelsea puesta, Enzo Fernández participó junto al ecuatoriano Moisés Caicedo de un cuestionario sobre la final de la Libertadores hecho por ESPN Brasil. Allí, sin rodeos, el volante campeón del mundo de 22 años soltó: “Puede ser que la vea. Mis hermanos van a ir por Boca, yo no tengo preferencia. Que gane el mejor”. Sin embargo, luego sí retrucó y expresó sonrientemente que “va a hinchar por Fluminense”.

El futbolista que sabe ser el traspaso argentino más caro en la historia del fútbol desde su llegada a Chelsea por 120 millones de euros desde Benfica hace poco menos de un año es un reconocido hincha de River, al punto tal de llamarse Enzo en honor a Francescoli, pero ha manifestado que dos de sus hermanos son fanáticos de Boca. Pese a que sus fraternos poseen este vínculo con el Xeneize, Enzo no dio el brazo a torcer y, por más que eligió la neutralidad como resultado, sí destacó que simpatizará por Fluminense en la final.

El ecuatoriano Caicedo, en tanto, fue más tajante y no dudó en dar al Flu como el vencedor. “Creo que la va a ganar Fluminense, creo. Juegan un fútbol brasileño muy bueno, tienen muy buena plantilla ahora y lo he visto mucho, entonces creo que va a ganar. No vi mucho a Boca”, expresó sobriamente el ex Brighton. En Chelsea, los volantes del equipo de Mauricio Pochettino irán por Flu en la final de la Libertadores.

Eden Hazard, un ex Chelsea que apoyará a Boca

En la gala del Balón de Oro, el belga que anunció su retiro hace escasas semanas fue consultado sobre la final de la Libertadores, sobre todo contemplando su fanatismo por Juan Román Riquelme. Allí, manifestó que quiere ver al Xeneize campeón de América. “No sigo mucho el fútbol sudamericano. Los horarios son diferentes y de momento tengo otras cosas qué hacer aparte de ver fútbol. Pero soy muy fanático de Juan Román y la gente lo sabe. Es uno de mis ídolos y pude hablar con él por mensajes hace poco tiempo. Es un placer”. “En la final hincho por Boca, claro”, cerró Hazard.

Pinino Más, un ídolo de River que irá por Boca en la final

En diálogo con Pasión River, uno de los ídolos y goleadores históricos del Millonario, le dejó su apoyo al Xeneize en la final de la Libertadores: “No tengo que decir absolutamente nada de Boca. No quiero que pierda ni nada, porque es el único equipo de todo el campeonato que está en la Libertadores. Uno no le desea el mal. Ojalá que gane, se lo merece. Por algo llegó ahí”.