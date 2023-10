Este lunes 30 de octubre se celebró en el Théâtre du Châtelet de París, Francia la gala del Balón de Oro. El evento contó con la presencia de varias figuras del fútbol y celebridades. Uno de los invitados fue Eden Hazard, que confirmó su retiro hace pocos días y ha dejado clara su postura ante una posible llegada a Boca Juniors.

La alfombra roja del Balón de Oro contó con la presencia de jugadores y exjugadores de talla mundial. Eden Hazard, exjugador de Chelsea y de Real Madrid estuvo presente y se tomó algunos minutos para hablar ante los micrófonos de ESPN.

El belga fue cuestionado por su fanatismo por Juan Román Riquelme. Hazard nunca ocultó su gran admiración por el ídolo de Boca Juniors y se ha pronunciado en distintas oportunidades al respecto tanto en entrevistas como con posteos en sus redes.

El exfutbolista se refirió a su ídolo y a Boca Juniors. “No sigo mucho el fútbol sudamericano. Los horarios son diferentes y de momento tengo otras cosas qué hacer aparte de ver fútbol. Pero soy muy fanático de Juan Román y la gente lo sabe. Es uno de mis ídolos y pude hablar con él por mensajes hace poco tiempo. Es un placer“.

Boca Juniors está a solo unos días de jugarse el título de la Copa Libertadores ante Fluminense en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro. Eden Hazard fue claro con su parcialidad por el Xeneize de cara a la definición del torneo continental. “Hincho por Boca. Claro“.

¿Hazard a Boca?

La reportera, Sofi Martínez, aprovechando la devoción de Hazard por Riquelme y la euforia por la Copa Libertadores preguntó al exjugador por la posibilidad de jugar con la camiseta de Boca de recibir el llamado de su ídolo. El belga respondió con frialdad: “No“.

Idolatría por Román

El fanatismo de Eden Hazard por Juan Román Riquelme no es una novedad. En una entrevista con Olé, el volante ofensivo aseguró que el actual vicepresidente de Boca encajaría a la perfección en el fútbol moderno. “Por supuesto. ¿Cómo un jugador como él no va a poder estar en este juego? Es un ídolo. El mejor 10 que vi jugar. No recuerdo quién me pasó el nombre pero empecé a mirar y no paré más. No lo he conocido y espero que algún día se pueda dar?”.

“De los jugadores que nunca conocí me quedaría con Riquelme. Vi todos sus videos cuando era más joven. Me gustaría encontrarme con él en un campo o simplemente hablar con él. ¡Sería genial!” había dicho un par de años atrás en una entrevista con la radio-televisión belga (RTBF).

Con sus últimas declaraciones, se confirma que el ídolo de la Selección de Bélgica cumplió con su sueño de entrar en contacto con Riquelme. No obstante ni siquiera la llamada de Román le haría replantearse su retiro del fútbol para jugar en La Bombonera.