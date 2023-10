A lo largo de los últimos días, se habló muchísimo de lo que sería el show previo a la final de la CONMEBOL Libertadores, dado a que Boca y Fluminense tenían que ser representados por una banda de su país. Y quien ya había dado la negativa fue Damas Gratis.

La banda de cumbia liderada por Pablo Lescano se opuso a brindar un mini recital en el mítico estadio Maracaná, y desde la Confederación Sudamericana de Fútbol debían buscar a dos artistas para el evento más importante del continente en lo que va del año.

Tras el enorme revuelo que se generó, las autoridades del ente sudamericano destacaron por medio de web oficial que “el opening show de la CONMEBOL Libertadores contará con 30 músicos de la orquesta de Cámara da Rocinha y 60 percusionistas de la escuela de samba Portela, performances de bailarines y shows de Yerba Brava, representando al equipo de Boca Juniors. Y el cantante Ferrugem que hará su homenaje a Fluminense FC” .

De esta manera, los hinchas del Xeneize podrán alentar a los futbolistas comandados por Jorge Almirón al ritmo de La Cumbia de los Trapos, un clásico de la banda de cumbia formada en el año 1998, en la localidad de San Fernando, ubicada en la provincia de Buenos Aires.

Por su parte, los brasileños que alienten al Flu disfrutarán de Ferrugem, que se destaca por sus canciones que se encuentran dentro de los géneros pagoda (una división de la samba que se originó a principios de los años ’90 en la ciudad de São Paulo) y samba, que es conocida por ser una de las principales manifestaciones de la cultura popular brasileña y un símbolo de la identidad nacional entre las comunidades urbanas afrobrasileñas de Río de Janeiro.

Ferrugem, la banda brasileña que estará en Boca vs Fluminense

Yerba Brava, la banda argentina que estará en Boca vs Fluminense

La razón por la que Damas Gratis no estará en Boca vs Fluminense

A través de su cuenta de Twitter, el líder de Damas Gratis, Pablo Lescano, explicó los motivos por los que no tocarán en la final de la CONMEBOL Libertadores: “Hoy en Ezeiza me cruce con un montón de hinchas viajando a Brasil y todos me preguntaban lo mismo. ‘¿Vas a tocar?’. La organización necesita un grupo que haga Playback y eso no es para mi”.