Luego de unos grandes partidos de octavos de final, la Eurocopa se encamina a cuatro partidos de cuartos de final muy parejos en la previa. Sólo quedan ocho selecciones con vida en la máxima competencia de UEFA a nivel selecciones en donde hay duelos entre favoritos.

España vs. Alemania y Portugal vs. Francia abrirán los cuartos de final el próximo viernes 5 de julio. En tanto, para el sábado 6, llegarán los duelos Inglaterra vs. Suiza y Países Bajos vs. Turquía. De estos cruces, saldrán los semifinalistas en este torneo.

En la previa a estos cuartos de final, la inteligencia artificial predijo los resultados a estos cruces. A través de la herramienta Gemini, desarrollada por Google, se le consultó cómo saldrán los partidos de esta fase de la Eurocopa y, de acuerdo a su base de datos, anticipó quiénes serán semifinalistas.

La inteligencia artificial anticipó qué selecciones ganarán en cuartos de final de la Eurocopa 2024

Según la inteligencia artificial, España, Francia, Inglaterra y Países Bajos serán los semifinalistas de esta Eurocopa 2024. Estas selecciones vencerán a Alemania, Portugal, Suiza y Turquía, respectivamente, para llegar a la instancia de los cuatro mejores.

En detalle: los resultados de los cuartos de final de la Eurocopa según la IA

España vs. Alemania: un duelo de titanes del fútbol europeo. Preveo un partido muy parejo, con España imponiéndose por la mínima, 1-0.

un duelo de titanes del fútbol europeo. Preveo un partido muy parejo, con España imponiéndose por la mínima, 1-0. Portugal vs. Francia: un clásico vibrante entre dos selecciones con hambre de gloria. Apuesto por una victoria de Francia por 2-1.

un clásico vibrante entre dos selecciones con hambre de gloria. Apuesto por una victoria de Francia por 2-1. Inglaterra vs. Suiza: un choque de estilos futbolísticos. Creo que la solidez defensiva de Inglaterra se impondrá por 1-0.

un choque de estilos futbolísticos. Creo que la solidez defensiva de Inglaterra se impondrá por 1-0. Países Bajos vs. Turquía: un encuentro donde la experiencia de Países Bajos marcará la diferencia, ganando por 2-0.

Lo que predijo la IA sobre los cuartos de final de la Eurocopa (Gemini).

La IA predijo qué selección será campeona de la Eurocopa 2024

Si bien la inteligencia artificial anticipó resultados de los cuartos de final de la Eurocopa, también predijo qué es lo que sucederá en las eventuales semifinales y en una hipotética final. En base a los resultados antes mencionados, la selección que se quedaría con el título sería España.

Para ello, el combinado dirigido por Luis de la Fuente superará en semifinales a Francia por un 2-1 “gracias a su juego colectivo y dominio del balón“, según la IA. En tanto, la otra semifinal sería para Inglaterra, tras vencer 1-0 a Países Bajos.

La predicción de la IA para semifinales y final de la Eurocopa 2024 (Gemini).

Y en la definición, La Furia Roja se llevaría el triunfo con un 1-0 por un gol convertido en el segundo tiempo. De esta manera, se consagraría campeón del torneo e impediría el primer festejo de Inglaterra en una Eurocopa.

Así se jugarán los cuartos de final de la Eurocopa 2024

España vs. Alemania: viernes 5 de julio a las 13:00 horas (GMT-3; Buenos Aires) por Disney+.

Portugal vs. Francia: viernes 5 de julio a las 16:00 horas (GMT-3; Buenos Aires) por ESPN y Disney+.

Inglaterra vs. Suiza: sábado 6 de julio a las 13:00 horas (GMT-3; Buenos Aires) por Disney+.

Países Bajos vs. Turquía: sábado 6 de julio a las 16:00 horas (GMT-3; Buenos Aires) por ESPN y Disney+.