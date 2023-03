Pasan los días, transcurren las semanas, corren los meses y los festejos por el título de la Selección Argentina en la Copa del Mundo de Qatar 2022 no se detienen. De hecho, el lunes pasado, esa gran alegría afloró una vez más en medio de los premios "The Best", donde la Albiceleste se adueñó de la escena por completo con la mayoría de los galardones.

Inclusive, la cotización de los jugadores que integraron el plantel comandado estratégicamente por Lionel Scaloni creció de forma contundente y fue de la mano con el seguimiento de varios de los equipos más importantes del globo terráqueo. Sin ir más lejos, Enzo Fernández se fue a Chelsea transformándose en el argentino más caro de toda la historia.

En medio de ese panorama, en las últimas horas, los principales medios de comunicación deportivos de España indicaron que Atlético de Madrid, equipo que ya cuenta con las presencias de Nahuel Molina Lucero, Rodrigo de Paul y Ángel Correa, empezó a seguir de cerca a otro campeón del mundo con la Albiceleste y ya efectuó sondeos.

En definitiva, el futbolista en cuestión es Guido Rodríguez, otro que tuvo acción durante el Mundial de Qatar. Actualmente, el mediocampista central de 28 años de edad milita en otro conjunto de la máxima categoría del fútbol español como Real Betis, donde es una pieza clave y donde acumula seis goles en 129 cotejos oficiales.

Diego Simeone, director técnico de Atlético de Madrid, lleva un buen tiempo interesado en los servicios del exjugador de River Plate, Defensa y Justicia, Xolos de Tijuna y América de México. Y puede ser clave el desenlace en torno a las clasificaciones continentales para la próxima temporada para que el jugador siga o no en Betis.