Es cierto que Barcelona está liderando con comodidad la tabla de posiciones de la presente temporada de La Liga de España. Sin embargo, también es cierto que el conjunto catalán no es el mismo de hace unos años. De hecho, no solamente no logra llegar a instancias decisivas en la Champions League sino que tampoco puede hacerlo en la Europa League.

Como consecuencia de ello, la entidad Blaugrana no deja de pensar en maneras de mejorar la plantilla. Al comienzo de la temporada finiquitó el desembarco de varias figuras y planifica hacer lo mismo en la próxima ventana de transferencias. Así las cosas, Joan Laporta y compañía cuentan con dos objetivos principales y primordiales.

El primero de ellos es Vitor Roque, joven delantero brasileño que milita en Athletico Paranaense y que viene de ser una de las grandes figuras del Sudamericano Sub-20 que se desarrolló en suelo colombiano. Y el otro es uno de los integrantes del plantel de la Selección Argentina que viene de quedarse con el título en el Mundial de Qatar 2022.

Barcelona, con todo por Foyth

No es ninguna novedad que Barcelona tiene un fuerte interés en los servicios del polifuncional defensor argentino Juan Foyth. De hecho, una de las prioridades para Xavi Hernández es apuntalar el sector derecho de la última línea y el hecho de que el jugador de Villarreal pueda desempeñarse como central y como lateral es un plus.

En ese sentido, los medios de comunicación deportivos españoles exteriorizaron en las últimas horas que Barcelona está dispuesto a tirar la casa por la ventana y ejecutar la cláusula de rescisión del defensor de 25 años de edad y con pasado en Estudiantes de La Plata y Tottenham Hotspur, la cual se traduce en nada más ni nada menos que 54 millones de euros.