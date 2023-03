Julián Álvarez no tuvo vacaciones en los últimos meses para entregarnos una actuación histórica en el Mundial de Qatar que terminó conquistando con la Selección Argentina. Sin embargo, al regresar al Manchester City, sus minutos bajaron considerablemente y su futuro en Inglaterra era toda una incógnita.

De hecho, clubes como el FC Barcelona preguntaron su situación al ver que el Araña alternaba más suplencias que titularidades con Pep Guardiola en el mando. El dilema se hizo presente: ¿irse a otro club a buscar más rodaje o quedarse con los Ciudadanos para seguir evolucionando? El jugador ya lo resolvió.

Después de varias semanas de intensos rumores, finalmente Julián Álvarez decidió renovar su contrato con Manchester City y seguirá ligado al club por las próximas cinco temporadas. A falta de conocer las cifras, se espera que el ex River tenga un considerable aumento de salario para entrar al top-15 mejores pagos del plantel profesional.

Los Citizens publicaron la noticia con un video a través de sus redes sociales, el cual tiene como sonido de fondo la canción que los hinchas le hicieron al Araña cuando empezó a hacer goles: "And he goes by the name of Alvarez!". Además, la cinta tiene un extracto de los elogios que el Kun Agüero le dio a Julián. De goleador a goleador.