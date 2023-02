El Manchester todavía no logró convencer al Araña de extender su contrato y podría salir en el próximo mercado a raíz del interés de un grande de Europa.

El gigante que preguntó por Julián Álvarez mientras no renueva con el City

La bestialidad de Mundial que jugó con la Selección Argentina en Qatar invitaba a pensar que Julián Álvarez por fin iba a tener el protagonismo que merecía en el Manchester City. Sin embargo, su panorama empeoró en cuanto a minutos de juego y Pep Guardiola lo tuvo más en el banco que en el campo de juego en este 2023.

Esta complicación no se da en un contexto ideal, ya que los Citizens esperaban firmar rápidamente la renovación del contrato del ex River para asegurar su permanencia por varios años más, en conjunto con un aumento salarial a la altura de su jerarquía. Sin embargo, según informó César Luis Merlo, todavía no hay acuerdo entre las partes para extender el vínculo.

El periodista de TyC Sports no solo dio a conocer el desentendimiento entre Álvarez y el club para pactar la firma, sino que también puso como candidato a un grande de España para llevárselo en el corto plazo. "Lo ha sondeado el Barcelona y otros clubes", afirmó en su cuenta de Twitter.

Es que la falta de minutos es una cuestión de vital importancia a estas alturas de su carrera. Con una Libertadores y una Copa del Mundo en el hombro, el Araña no puede permitirse una suplencia constante y Merlo afirma que, de mantenerse esta situación, "no hay que descartar que busque una cesión en junio". ¿Se va de Manchester?