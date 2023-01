El 8 de diciembre del 2020 había sido la última vez que Leo Messi y Cristiano Ronaldo compartieron campo de juego. Fue por Champions en un Barcelona-Juventus y los de Turín con CR7 en sus filas ganaron por 3 a 0 en el Camp Nou. Poco más de dos años después, y en un contexto totalmente diferente, los dos astros volvieron a verse dentro de la cancha y nos regalaron a todos los futboleros un viaje de 90 minutos directamente a la nostalgia.

Por la Riyahd Season Cup entre el combinado de figuras del Al-Nassr y el Al-Hilal de Arabia Saudita y el PSG, Cristiano y Messi se enfrentaron nuevamente y pese a que fue un amistoso y que reinó la camaradería, ambos equipos se tomaron el duelo muy en serio y brindaron un espectáculo donde los parisinos vencieron por 5 a 4 a quienes fueron dirigidos por Marcelo Gallardo.

Luego del encuentro se dieron cálidos saludos entre Leo y CR7, y también se sumó el "Muñeco" allí, además de Neymar, Kylian Mbappé y todos los futbolistas de ambos equipos entre sí. Y tras la finalización total del evento, el portugués hizo un sentido posteo en sus redes sociales en donde incluyó una foto con Messi.

A través de su cuenta de Instagram, Cristiano escribió: "¡¡Muy feliz de estar de vuelta en el campo y de convertir!! ¡Y es agradable ver a algunos viejos amigos!". Sin dudas, un gran mensaje de CR7 y que fue directamente dirigido para el astro argentino.

Cabe destacar que no es la primera vez que suelta decorosas palabras para Leo, ya que hace solo semanas en una entrevista pre Mundial, declaró: "¿Cenar con Messi? ¿Por qué no? Me encanta conocer gente, amo a la gente. Me encanta compartir cosas, ideas, aprender cosas; me gusta conocer nuevas historias, nuevos cerebros. ¿Por qué no? Lo haré seguro. Lo haré en unos años, como Maradona y Pelé lo hicieron. No hay problema. Soy una buena persona, tengo un buen corazón. No me gusta criticar gente. No es la manera en la que dirijo mi vida. Como futbolista es asombroso, es mágico, top. Como persona, hemos compartido el escenario durante 16 años. Imagina... ¡16 años! Tengo una gran relación con él". De crack a crack. ¡Hermoso momento!