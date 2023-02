"Es una broma": el enojo de una figura de Brasil por el puesto de Julián Álvarez en The Best

The Best

The Best

La Selección Argentina fue el gran protagonista de la noche parisina en la entrega de los premios The Best y, además de llevarse los galardones al mejor jugador (Messi), mejor arquero (Dibu Martínez), mejor entrenador (Scaloni) y mejor hinchada, también tuvo a uno de sus futbolistas en el top-10 de la votación individual masculina: Julián Álvarez.

Tanto los capitanes de las selecciones, sus entrenadores, periodistas y fanáticos emitieron sus votos al crack del Manchester City, quien finalizó en el séptimo puesto del ranking definitivo al mejor jugador de la temporada 2022. Sin dudas, un reconocimiento extraordinario para el nacido en Calchín.

Sin embargo, la posición final del Araña parece no haber generado simpatía en el clásico de la Albiceleste: Brasil. En las últimas horas circuló un comentario de Thiago Silva, referente y habitual capitán de la Verdeamarela, criticando el ranking del The Best con foco en la ausencia de Neymar y la ubicación de Julián.

"Elegido séptimo (7°) mejor del mundo, es un banquillo absoluto del City, no es un titular absoluto de su Selección y estuvo en River Plate la mayor parte del tiempo del período de evaluación, ¡2/3 en el caso! ¡Espectacular!", decía el posteo del usuario @ofuiclear vía Instagram. Abajo, el durísimo comentario del central brasileño: "Es una broma". Una falta de respeto para uno de los goleadores del campeón del mundo en Qatar 2022. Ya se van a cruzar en la cancha...