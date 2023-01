Por la tercera ronda de la F.A Cup, el Manchester City goleó como local al Chelsea por 4 a 0 con un doblete de Mahrez, un tanto de Julián Álvarez y otro de Phil Foden, en lo que fue un gran partido de los dirigidos por Guardiola.

El segundo gol del City, fue obra de la Araña, quien cambió por gol un penal infantil que hizo Kai Havertz. En el momento previo al penal, el arquero del Chelsea, Kepa, se acercó a hablarle al delantero argentino, emulando al Dibu Martínez.

Referido a esta situación, Álvarez habló en el post partido: "Uno trata de hacer lo suyo, a mí no me molesta para nada", comenzó. Y agregó: "Yo trato de estar concentrado en lo mío, ya tenía decidido patear ahí y fue gol".

Por otro lado, agradeció el recibimiento de sus compañeros tras volver de ganar la Copa del Mundo: "Estaban todos muy contentos, me han felicitado y saludado con mucha emoción. Todos sabemos lo que significa ser campeón del mundo, no cualquiera puede lograr eso y es algo con lo que todo jugador sueña. Me tocó a mí formar parte de la Selección Argentina y es muy lindo el reconocimiento".

Para cerrar, aseguró que se siente en un buen momento en lo personal: "En lo personal estoy muy bien, intento siempre mejorar y estar a disposición del cuerpo técnico. Sabemos que vienen partidos difíciles que pueden definir los distintos torneos de esta temporada, así que vamos a estar trabajando de la mejor manera para hacerlo de gran forma".