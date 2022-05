La sorpresiva frase de Simeone para el Real Madrid: "En Argentina no se usa"

Hace tan solo unos días, el Real Madrid se consagró campeón de La Liga de España. Y la tradición indica que, en su próximo partido por el torneo local, el equipo rival debe hacerle un "pasillo", en el que los jugadores se ubican a ambos lados y dejan pasar por el medio al plantel ganador mientras lo aplauden.

Esa tradición se transformó en morbo porque al que le correspondería hacer el pasillo en este caso es al Atlético Madrid, histórico rival del Real. Pero, a través de un comunicado, el "Aleti" aclaró que eso no sucederá. Y ahora Diego Simeone agregó: "Siempre esta búsqueda de preguntas intenta generar un poco de polémica, si dijo, si no dijo, si contó, si siente, si no siente... La realidad es que el club hizo un comunicado muy concreto, explicativamente perfecto".

"Felicitar al Real Madrid ante todo, a sus futbolistas, a su cuerpo técnico, que ha hecho un trabajo impresionante a lo largo de la temporada, y grandísimo respeto por el Real Madrid", manifestó el "Cholo" en conferencia de prensa. "Pero está claro que tenemos mucho más respeto por nuestra gente, que es la que está todos los días con nosotros", aclaró.

Para rematar, Simeone marcó la diferencia entre lo que él vivió su formación como futbolista argentino y lo que se acostumbra a hacer en España. "Cada sociedad es diferente, la española quizás quiera mostrar con este pasillo la felicitación al rival, en Argentina no se usa", tiró el DT.