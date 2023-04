Chelsea está teniendo una mala temporada y tras el despido de Graham Potter, asumió de manera interina hasta junio Frank Lampard. Pero la búsqueda del nuevo DT está en proceso, y Marcelo Gallardo es uno de los candidatos.

Sin embargo, el ex director técnico de River no es el único al que la dirigencia del conjunto inglés está analizando para darle el puesto. Hay otros candidatos de renombre que interesan y la decisión final todavía no está tomada.

¿Quiénes son los otros candidatos, además de Marcelo Gallardo, para ser el DT del Chelsea?

Los otros candidatos para asumir como el nuevo DT del Chelsea, son Luis Enrique y Julian Nagelsmann. El español está sin trabajo luego de dirigir a la Selección de España en el Mundial de Qatar 2022, mientras que el alemán fue despedido recientemente de Bayern Munich.