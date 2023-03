Minutos después que Sevilla hiciera oficial su desvinculación producto de la acumulación de malos resultados en La Liga que dejó al equipo a solo dos puntos de los puestos de descenso, Jorge Sampaoli escribió en sus redes sociales una sentida carta de despedida que no tardó en generar reacciones de lo más diversas.

"Me toca decir adiós a una ciudad y a unos colores que llevo en el corazón. Cuando me llamaron para regresar, pensé que era una buena opción para cerrar una primera etapa que, de alguna manera, había quedado abierta. Sevilla es el primer equipo en mi carrera en el que intento una segunda oportunidad. Y puedo certificar que, pese a que las circunstancias fueron diferentes, mi cariño por este escudo no se rompe y continúa siendo enorme", comenzó escribiendo.

"Me voy con la cabeza alta por la actitud en todos los momentos, porque estamos en cuartos de final de Europa League y porque nos esforzamos muchísimo para sacar esta historia adelante. El fútbol no siempre nos devuelve con alegrías el insomnio que le dedicamos. Pero no tengo dudas de que valió la pena ofrecer y poner el corazón por este escudo", continuó.

Jorge Sampaoli agradeció al grupo de futbolistas y a los distintos empleados del club, así como a los hinchas de Sevilla, que se mostraron algo indiferentes en relación a su salida. Y concluyó: "Le deseo toda la suerte del mundo al Sevilla y le dejo un abrazo fuerte al entrañable sevillismo".

Hinchas que piden su vuelta

Después que Jorge Sampaoli se despidiera del Sevilla, no tardaron en acumularse los mensajes de hinchas de Universidad de Chile pidiéndole su regreso al equipo del que se despidió en diciembre de 2012 para conducir a la Selección Chilena, luego de haber ganado tres títulos de Primera División, una Copa de Chile y una Copa Sudamericana. "Sampaoli te amo", "¿Por qué no intentas una segunda vez en la U, profe?", "Vente a la U, pelao. Haga historia nuevamente" y "Acá en Chile te queremos en la Selección y en la U", fueron algunos de los mensajes que piden su vuelta.