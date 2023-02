"No me cayeron muy bien las declaraciones de la vicepresidenta de Rosario Central. Ilusionan a la gente al pedo. Si no vuelvo me matan a mi y a ellos", afirmó Ángel Di María en diálogo con ESPN, bajando la espuma sobre su posible vuelta a Rosario Central tras los dichos de Carolina Cristinziano, vicepresidenta del Canalla.

Tras esta temporada en la Juventus, en donde marcó un golazo en el último partido en el triunfo ante Spezia, todo indicia en el futuro de Di María sería fuera de la Vecchia Signora, debido a que finaliza su contrato con la institución, y no le renovarían por una política del club para recortar gastos en salarios, algo que también puede repercutir en Leandro Paredes.

A pesar de los dichos de la dirigencia de Rosario Central, en donde afirmaron que "el momento es ahora", todo indica que el futuro del delantero campeón del mundo podría ser en Europa, pensando en su objetivo de llegar de la mejor manera a la Copa América 2024, y es por eso que dos gigantes están detrás de sus pasos.

Acorde a lo que informa la prensa europea, Di María está en carpeta de Barcelona y Atlético Madrid para la próxima temporada al terminarse su contrato con Juventus. En caso de llegar al fútbol español, sería su segunda etapa, tras pasar por el Real Madrid entre el 2010 y 2014, en donde ganó una Champions League.