Después de la floja actuación de México en la Copa del Mundo de Qatar 2022, donde el seleccionado oriundo de Norteamérica no pudo acudir ni siquiera a la instancia de octavos de final, Gerardo Martino, que ya era fuertemente cuestionado por los hinchas y por los medios de comunicación, debió dar un paso al costado y quedarse sin trabajo.

Posteriormente, otro argentino como Diego Cocca fue designado para reemplazar al Tata, quien en el pasado también había comandado estratégicamente al seleccionado argentino. Así las cosas, el ídolo absoluto de Newell's Old Boys de Rosario, de 60 años de edad, comenzó a buscar nuevos horizontes y a analizar diversas propuestas.

En medio de ese panorama, este domingo, el medio de comunicación español 'Sport' indicó que un importante conjunto que milita en la máxima categoría de dicho país ibérico se interesó de forma contundente en los servicios de Martino, quien ya supo dirigir en La Liga de España, nada más ni nada menos que al Fútbol Club Barcelona.

En definitiva, el interesado en Martino no es otro que Valencia, un tradicional equipo español que no se encuentra en su mejor momento. De hecho, el combinado Che perdió este sábado por 2-1 como local de Athletic Club de Bilbao y se hundió todavía más en la tabla de posiciones, colocándose en la lucha por no descender.

El mencionado periódico español indicó que Martino ya recibió un sondeo por parte de Valencia e incluso también un informe sobre la plantilla del conjunto ibérico. De todas maneras, cabe destacar que el conjunto europeo también maneja otras posibilidades para el banco de suplentes como Rubén Baraja y Vicente Moreno.