Alavés vs. Atlético de Madrid en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 8 de la LaLiga

Alavés y Atlético de Madrid se enfrentan este sábado 10 de octubre, en el Estadio de Mendizorroza, por la jornada 8 de la LaLiga. Los detalles de la televisación.

El sábado 10 de octubre el Atlético de Madrid visita el Estadio de Mendizorroza con la chance de meterse en los puestos de arriba de LaLiga, mientras Alavés intenta sostener un arranque que lo tiene mejor de lo esperado.

El Atlético llega como favorito tras una racha de resultados contundente y con la mira puesta en acortar la diferencia con la punta. Para Alavés, en cambio, el objetivo es frenar ese envión y no perder terreno en una tabla donde hoy está entre los seis primeros.

Horario del partido

Argentina: 11:15 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Alavés viene de un empate sin goles como visitante ante Athletic Bilbao, resultado que cortó una racha de dos derrotas seguidas. El equipo acumula 11 puntos en siete partidos y marcha sexto, una posición que lo deja cómodo pero que puede complicarse si no suma de local ante un rival de ese calibre.

El Atlético de Madrid atraviesa un buen momento: ganó sus últimos tres partidos, entre ellos el clásico ante Real Madrid por 2-1, y además goleó 4-0 a Osasuna y se impuso 3-0 en la cancha de Real Sociedad. Con 16 puntos en siete fechas es segundo en la tabla y llega a Mendizorroza con la confianza de quien no pierde hace rato.

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El historial entre Alavés y Atlético de Madrid

El historial reciente entre ambos está parejo: de cinco enfrentamientos, el Atlético ganó dos, Alavés uno y hubo dos empates, con la misma cantidad de goles convertidos por cada lado, cuatro. El duelo más reciente, en enero de este año, terminó 1-0 para el Atlético, que llega con el antecedente a favor pero sin una diferencia abultada que lo respalde del todo.

Últimos 5 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 18/01/2026 Atlético de Madrid vs. Alavés 1-0 LaLiga 25/26 30/08/2025 Alavés vs. Atlético de Madrid 1-1 LaLiga 25/26 03/05/2025 Alavés vs. Atlético de Madrid 0-0 2024-25 23/11/2024 Atlético de Madrid vs. Alavés 2-1 2024-25 21/04/2024 Alavés vs. Atlético de Madrid 2-0 2023-24

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Málaga vs. Espanyol — viernes 9 de octubre, 16:00 hs

Rayo Vallecano vs. Athletic Bilbao — sábado 10 de octubre, 09:00 hs

Barcelona vs. Getafe — sábado 10 de octubre, 13:30 hs

Real Madrid vs. Villarreal — sábado 10 de octubre, 16:00 hs

Elche vs. Celta — domingo 11 de octubre, 09:00 hs

Real Sociedad vs. Deportivo La Coruña — domingo 11 de octubre, 11:15 hs

Betis vs. Osasuna — domingo 11 de octubre, 13:30 hs

Racing de Santander vs. Valencia — domingo 11 de octubre, 16:00 hs

Levante vs. Sevilla — lunes 12 de octubre, 16:00 hs

En síntesis