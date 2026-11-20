Athletic Bilbao y Espanyol se enfrentan este viernes 20 de noviembre en el San Mames Stadium por la LaLiga. Las formaciones probables de los dos equipos.

Athletic Bilbao recibe a Espanyol este viernes 20 de noviembre desde las 17:00 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 13 de la LaLiga, se disputará en el San Mames Stadium. Athletic Bilbao viene de empatar 1-1 con Osasuna y acumula 2 triunfos, 1 empate en sus últimos 3 partidos. Espanyol viene de empatar 0-0 con Deportivo La Coruña y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Athletic Bilbao y Espanyol

Athletic Bilbao (4-2-3-1): Unai Simón, Hugo Rincón, Yeray Álvarez, Aymeric Laporte, Yuri Berchiche, Peio Urtasan, Oihan Sancet, Beñat Gerenabarrena, Álex Berenguer, Iñaki Williams, Nico Williams. DT: Edin Terzić.

Espanyol (3-4-1-2): Ángel Fortuño, Omar El Hilali, Leandro Cabrera, Quilindschy Hartman, Alejandro Santiago, Rafel Bauzà, Javier Hernández, Pol Lozano, Tyrhys Dolan, Pere Milla, Roberto Fernández. DT: Eder Sarabia.

Bajas y ausentes de Athletic Bilbao y Espanyol

Athletic Bilbao:

Daniel Vivian (lesión en el gemelo; vuelve a mediados de diciembre de 2026)

Gorka Guruzeta (rotura de ligamentos cruzados)

Maroan Sannadi (lesión isquiotibial; vuelve a principios de diciembre de 2026)

Unai Egiluz (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a mediados de enero de 2027)

Espanyol:

Eduardo Expósito (lesión muscular; vuelve en 1-2 semanas)

Kike (lesión isquiotibial)

Jofre Carreras (lesión en la ingle)

La previa de Athletic Bilbao y Espanyol: todo lo que hay que saber

Día: viernes 20 de noviembre

viernes 20 de noviembre Hora: 17:00 (hora de Argentina)

17:00 (hora de Argentina) Estadio: San Mames Stadium

San Mames Stadium Historial: 65 cruces — Athletic Bilbao ganó 19, Espanyol ganó 25 y empataron 22

65 cruces — Athletic Bilbao ganó 19, Espanyol ganó 25 y empataron 22 Último antecedente: 13/05/2026: Espanyol 2-0 Athletic Bilbao

13/05/2026: Espanyol 2-0 Athletic Bilbao Próximo partido de Athletic Bilbao: vs. Málaga, sábado 28 de noviembre

vs. Málaga, sábado 28 de noviembre Próximo partido de Espanyol: vs. Getafe, lunes 30 de noviembre