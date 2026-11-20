Athletic Bilbao recibe a Espanyol este viernes 20 de noviembre desde las 17:00 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 13 de la LaLiga, se disputará en el San Mames Stadium. Athletic Bilbao viene de empatar 1-1 con Osasuna y acumula 2 triunfos, 1 empate en sus últimos 3 partidos. Espanyol viene de empatar 0-0 con Deportivo La Coruña y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Athletic Bilbao y Espanyol
Athletic Bilbao (4-2-3-1): Unai Simón, Hugo Rincón, Yeray Álvarez, Aymeric Laporte, Yuri Berchiche, Peio Urtasan, Oihan Sancet, Beñat Gerenabarrena, Álex Berenguer, Iñaki Williams, Nico Williams. DT: Edin Terzić.
Espanyol (3-4-1-2): Ángel Fortuño, Omar El Hilali, Leandro Cabrera, Quilindschy Hartman, Alejandro Santiago, Rafel Bauzà, Javier Hernández, Pol Lozano, Tyrhys Dolan, Pere Milla, Roberto Fernández. DT: Eder Sarabia.
Bajas y ausentes de Athletic Bilbao y Espanyol
Athletic Bilbao:
- Daniel Vivian (lesión en el gemelo; vuelve a mediados de diciembre de 2026)
- Gorka Guruzeta (rotura de ligamentos cruzados)
- Maroan Sannadi (lesión isquiotibial; vuelve a principios de diciembre de 2026)
- Unai Egiluz (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a mediados de enero de 2027)
Espanyol:
- Eduardo Expósito (lesión muscular; vuelve en 1-2 semanas)
- Kike (lesión isquiotibial)
- Jofre Carreras (lesión en la ingle)
La previa de Athletic Bilbao y Espanyol: todo lo que hay que saber
- Día: viernes 20 de noviembre
- Hora: 17:00 (hora de Argentina)
- Estadio: San Mames Stadium
- Historial: 65 cruces — Athletic Bilbao ganó 19, Espanyol ganó 25 y empataron 22
- Último antecedente: 13/05/2026: Espanyol 2-0 Athletic Bilbao
- Próximo partido de Athletic Bilbao: vs. Málaga, sábado 28 de noviembre
- Próximo partido de Espanyol: vs. Getafe, lunes 30 de noviembre